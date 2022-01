De nouveaux détails viennent de faire leur apparition sur la toile concernant la future Peugeot 308 électrique. La compacte française devrait pointer le bout de son nez en 2023 et rejoindra ainsi une gamme déjà bien fournie avec des motorisations thermiques classiques et des versions hybrides rechargeables.

Nos confrères britanniques de chez Autocar viennent de dévoiler certaines informations concernant la future e-308, un modèle qui devrait être compétitif grâce à un nouveau groupe motopropulseur et des consommations particulièrement basses. La consommation qui, rappelons-le, est aujourd'hui le principal défaut des modèles électriques du groupe Stellantis.

La version break aura-t-elle aussi le droit à sa motorisation 100 % électrique ?

La future Peugoet e-308 devrait ainsi utiliser une architecture 400 volts et une batterie de 54 kWh pour alimenter un seul moteur électrique positionné à l'avant qui développerait 156 chevaux et 270 Nm de couple. Peugeot jouerait la carte du pragmatisme avec des données plutôt rationnelles, tandis que d'autres jouent de l'électrification pour proposer des puissances démesurées sur des segments qui ne s'y prêtent pas vraiment. C'est notamment le cas chez Volvo, qui propose 400 chevaux avec ses XC40 et C40 Recharge, deux SUV de segment C.

La capacité de la batterie ne serait que 4 kWh plus grande par rapport à celle utilisée dans la e-208, mais les nouvelles cellules NMC811 pourraient rendre le groupe motopropulseur plus efficient avec une consommation homologuée de 12,4 kWh/100 km contre environ 16 kWh/100 kilomètres pour sa "petite sœur". La cheffe de projet de la nouvelle Peugeot 308, Agnès Tesson-Faget, parle du "meilleur chiffre parmi tous les concurrents", avec une autonomie qui serait proche de 400 kilomètres sous le cycle WLTP.

Malgré une batterie plus grosse, l'e-308 devrait peser aux alentours de 1600 kilos, comme la version hybride rechargeable. La capacité du coffre à bagages resterait également inchangée, tandis qu'il sera possible de recharger jusqu'à 100 kW.

Nous en saurons certainement plus sur la future Peugeot 308 électrique d'ici les prochains mois. Les premiers modèles entreront en production en juillet 2023, la présentation devrait donc intervenir d'ici la fin de l'année 2022 ou, au plus tard, début 2023, Stellantis ayant pour habitude de présenter très en amont ses nouveaux véhicules.

Agnès Tesson-Faget a également révélé aux membres du jury du prix de la voiture de l'année (la 308 étant le seul modèle thermique en finale) que la version hybride rechargeable représente déjà 20 % des ventes et que la marque s'attend à une part similaire pour la future variante électrique.