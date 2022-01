La gamme BMW M devrait avoir le droit à de nombreuses nouveautés cette année, notamment pour célébrer ses 50 ans d'existence. Nous en avons déjà eu un avant-goût en fin d'année dernière avec la présentation du XM Concept, un concept-car de SUV hybride rechargeable de 750 chevaux au design assez particulier. Sa version de série sera présentée cette année.

Les fans attendaient peut-être un modèle davantage dans l'esprit "M", et ils seront certainement plus impatients à l'idée de découvrir deux M4 en édition limitée, elles aussi présentées cette année.

Le concept-car BMW XM présenté il y a quelques jours au CES de Las Vegas.

Les M4 les plus extrêmes de tous les temps ?

Il ne s'agit plus d'une rumeur, mais bien d'une information officielle révélée par BMW en annonçant les résultats commerciaux de sa division M pour l'année 2021. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la firme bavaroise n'a révélé aucun détail concernant ses deux modèles, mais avec les quelques photos espion que nous avons à disposition depuis plusieurs mois, nous avons déjà une petite idée des versions bientôt présentées.

La première, ce serait une BMW M4 CSL, un modèle que nous avons déjà aperçu à plusieurs reprises. Elle devrait peser jusqu'à 100 kilos de moins qu'une M4 Compétition et développer légèrement plus de chevaux que les 510 d'origine. Comble du luxe, BMW pourrait même proposer une boîte manuelle.

Concernant l'autre M4, nous n'avons pas encore d'informations à son sujet, mais elle pourrait être moins "exclusive" que la CSL. Elle devrait se distinguer simplement avec des accessoires et des teintes spécifiques pour célébrer les 50 ans de BMW M.

Le prototype de la BMW M4 CSL surpris près du Nürburgring.

Une année riche en prévision pour BMW M

À l'avenir, BMW pourrait aussi proposer une M4 CS, comme ce fut le cas sur la précédente génération, et pourquoi pas le retour d'une variante GTS également. Si la M4 CS voit le jour, ce ne sera pas avant 2023 en revanche.

Il y aura aussi l'arrivée du iX M60, qui vient d'être présenté au CES de Las Vegas, mais aussi les débuts de la très attendue BMW M3 Touring, la première de l'histoire. La nouvelle M2 pourrait aussi être présentée à la fin de l'année. Sa puissance devrait osciller entre 450 et 490 chevaux selon les configurations, avec un "six en ligne" et en propulsion s'il vous plaît.

La M3 Touring, les freins rouge vif, sur le Nürburgring. La BMW M2 déjà surprise dans le trafic.

Enfin, plusieurs rumeurs font aussi état d'une supercar 100 % électrique, la première pour BMW M, avec environ 1360 chevaux sous le capot. En bref, il devrait y en avoir pour tous les goûts, même les puristes, surtout les puristes même avec deux M4, une M3 Touring et une nouvelle M2.