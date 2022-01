Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rejetant un appel des villes de Paris, Bruxelles et Madrid suscite la controverse. Les trois capitales avaient contesté les règles de l'UE relatives aux limites d'émissions des voitures - en particulier pour des substances telles que les oxydes d'azote.

Selon elles, elles sont beaucoup trop permissives, empêchant de fait la possibilité d'interdire la circulation des voitures les plus polluantes au niveau local.

Mais comme l'ont confirmé les bureaux luxembourgeois de la CJCE, cela ne signifie pas que les villes ne seront plus en mesure de restreindre la circulation sur leurs routes, même si "la Cour ne le dit pas expressément". Voyons pourquoi.

Les règles de la discorde

Commençons par le règlement 2016/646 sur l'Euro 6, qui définit les procédures de test des émissions en conditions réelles de conduite (RDE) auxquelles les véhicules légers doivent se soumettre pour être homologués en Europe.

Le second est l'article 4, paragraphe 3, point 2, de la directive 2007/46, qui énonce les "obligations des États membres" et stipule :

"Elles ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules (...) s'ils sont conformes aux prescriptions qu'elles prévoient".

Le premier chapitre

Comme mentionné, les trois villes ont estimé que le règlement de 2016 était trop laxiste et que, par conséquent, les villes ne pouvaient pas interdire la circulation des voitures les plus polluantes sans violer la directive de 2007. C'est pourquoi, en 2018, elles ont demandé au Tribunal (la plus haute juridiction de l'UE) d'annuler le règlement de 2016.

Tests d'homologation pour les émissions

Le Tribunal leur a donné raison et l'affaire est donc passée en deuxième instance, devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a annulé la première décision, mais n'a pas empêché les villes de de continuer à fixer des limites locales à la circulation des voitures jugées plus polluantes.

Voici pourquoi

Il y a deux raisons à cela : tout d'abord, contrairement au Tribunal de première instance, la Cour a déclaré que les villes ne sont pas directement concernées par les règles en jeu, de sorte qu'elles n'auraient pas pu introduire le recours.

"La Cour conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que le règlement attaqué affecte directement les villes requérantes."

Ensuite parce qu'elle a donné une interprétation différente à la directive de 2007, en écrivant que :

"Les obligations imposées aux États membres par les dispositions de cette directive, y compris celles prévues à son article 4, concernent la mise sur le marché de ces véhicules et non leur circulation ultérieure".

Dans la pratique, on ne peut pas interdire la vente d'une voiture qui satisfait à toutes les exigences au moment de la réception par type, mais on peut empêcher sa circulation au niveau local.