La gamme électrique de Mercedes est appelée à s'étendre encore dans les années à venir. Comme on peut s'y attendre, le constructeur à l'Étoile se concentrera également sur les SUV, le segment le plus important à l'heure actuelle. Aux côtés des berlines EQE et EQS, il y aura également des véhicules surélevés, qui conserveront l'ADN et les traits de style des modèles EQ.

Les premières images officielles sont encore attendues dans quelques mois. En attendant, nous avons reconstitué le style du nouveau SUV EQE dans cette illustration inédite.

Plus grand, mais toujours aérodynamique

Notre élaboration graphique reprend les quelques détails que nous avons réussi à rassembler à partir des photos espions de ces derniers mois. Le lien stylistique fort avec la famille EQ, dans laquelle tous les modèles sont caractérisés par des lignes douces et des designs aérodynamiques, est immédiatement apparent.

Ainsi, le SUV EQE sera également doté d'une grande "grille" de calandre avec des moulures chromées et noires brillantes et de phares fins à LED. Pour rationaliser la partie avant, Mercedes pourrait ajouter des feux antibrouillard à LED et des prises d'air plus grandes pour refroidir le puissant système de freinage.

Ce SUV Mercedes EQE aura un empattement généreux d'environ 3,12 mètres (la même taille que la berline EQE) pour offrir beaucoup d'espace à bord et accueillir les grands packs de batteries. Les poignées de porte escamotables optimisent encore le profil aérodynamique de la voiture.

Globalement, les dimensions seront proches des 4,95 m de longueur et 1,96 m de largeur de la version tricorps. La hauteur, quant à elle, pourrait atteindre 1,6 mètre.

Illustration Mercedes EQE SUV

Groupes motopropulseurs disponibles

Le SUV Mercedes EQE héritera de la motorisation de la berline, composée d'une batterie lithium-ion de 90,6 kWh. Pour l'instant, l'EQE "traditionnelle" a été annoncée uniquement en version 350 avec 292 ch et 530 Nm de couple avec traction arrière et quatre roues directrices. Plus tard, la gamme sera enrichie de variantes à quatre roues motrices 4Matic et de l'omniprésente AMG.

En outre, le SUV EQE pourra s'appuyer sur une gestion de la traction différente de celle de la berline pour mieux se comporter sur les surfaces glissantes. À cet égard, Mercedes pourrait ajouter des modes de conduite spécifiques pour une utilisation hors route (bien que peu exigeante). Compte tenu de ses dimensions plus importantes, l'autonomie pourrait être inférieure aux 660 km (cycle WLTP) de la berline.

SUV Mercedes EQE, la foire aux questions

Combien coûte le SUV Mercedes EQE ?

En ce qui concerne les prix du SUV Mercedes EQE, il est raisonnable de s'attendre à un tarif légèrement supérieur à celui de la version berline. Ce dernier devrait commencer à 100 000 euros, et le SUV devrait donc avoir un prix de départ d'environ 105 à 110 000 euros.

Quand le SUV Mercedes EQE sera-t-il commercialisé ?

Le SUV Mercedes EQE devrait être dévoilé sur au printemps 2022, tandis que les premiers exemplaires pourraient arriver chez les concessionnaires quelques mois après la version berline, c'est-à-dire après l'été. Pour l'instant, cependant, Mercedes n'a pas communiqué de dates précises.

Quelles seront les motorisations du SUV Mercedes EQE ?

Le SUV Mercedes EQE disposera du même pack de batteries de 90,6 kWh que la variante tricorps. Il est probable qu'il ne soit initialement proposé que dans la version 350 avec 292 ch et 530 Nm en traction arrière. Par la suite, le SUV sera proposé avec des groupes motopropulseurs à deux moteurs, à quatre roues motrices et (éventuellement) AMG. L'autonomie en cycle WLTP devrait être d'environ 600 km.