Ce qui aurait dû être un trajet des plus classiques a tourné au cauchemar sur cette autoroute de l'Ohio. Un chasse-neige a été vu ce dimanche en train de déverser de la neige fondue sur la voie opposée de l'Ohio Turnpike, provoquant des accidents et des dégâts considérables sur des voitures croisant son chemin.

Selon les rapports, plus de 40 véhicules ont été endommagés lors de l'incident.

Dans une vidéo postée sur Reddit (ci-dessous), on voit le chasse-neige rouler à la même vitesse que les autres véhicules tout en dégageant son côté de la route - et en déversant toute la neige sur la voie en sens inverse.

Selon un rapport de Cleveland News, l'incident s'est produit vers 13 h 46 (heure locale) près de la borne 114. Au moins 12 personnes ont été emmenées à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a déclaré Ray Santiago, porte-parole de la Highway Patrol.

Une vidéo de MLive sur YouTube montre les dégâts sur les véhicules touchés. Certains ont des pare-brise fissurés, tandis que d'autres ont subi des dommages en heurtant d'autres automobilistes et les glissières de sécurité. Nous avons intégré cette vidéo en haut de cette page.

Charles Cyrill, porte-parole de l'Ohio Turnpike and Infrastructure Commission, a déclaré que le conducteur du chasse-neige travaillait pour l'Ohio Turnpike depuis décembre 2015. Il a immédiatement été envoyé pour un dépistage obligatoire de l'alcool et des drogues après l'incident, et est maintenant en congé administratif pendant que l'enquête se poursuit.

M. Cyrill a souligné que les conducteurs de chasse-neige recevaient une formation approfondie et un équipement pour exercer leurs fonctions. Il ne s'agit que d'un incident isolé impliquant un seul conducteur, a ajouté M. Cyrill.

"L'Ohio Turnpike est l'une des autoroutes les plus sûres du pays et est particulièrement réputée pour sa capacité à répondre aux exigences des phénomènes météorologiques les plus violents", a déclaré M. Cyrill. Sauf quand conducteur oublie d'avoir du bon sens...