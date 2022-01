Fort du succès de la Taycan, Porsche s'apprête à franchir sa deuxième étape, la plus importante, vers la transition électrique en 2022 avec un modèle à grand volume. 2022 verra le lancement de la deuxième génération du SUV Macan, qui comme annoncé sera entièrement électrique. La mise à jour de mi-carrière des grands Cayenne et Cayenne Coupé, qui ne sont pour l'instant que des modèles hybrides, est en route.

Année importante, 2022 verra aussi le début d'une révolution dans les voitures de sport plus traditionnelles : après le lancement de la classique 718 Cayman GT4 RS, déjà dévoilée en 2021, on attend la première 911 hybride de route.

Voici les nouveautés pour Porsche en 2022 :

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que la Porsche Cayman GT4 RS représente le chant du cygne pour la sportive à moteur central, puisque les nouveaux Cayman et Boxster électriques n'arriveront pas avant 2024, mais il est difficile d'imaginer quelque chose de plus extrême sur cette base.

Nous l'avons vue faire ses débuts à Los Angeles, puis s'ébattre sur le Nürburgring à la recherche de records, et maintenant il est temps pour elle d'arriver sur le marché, probablement cet été, avec des commandes déjà ouvertes et un prix d'un peu moins de 150 000 euros (144 485 € sur le marché français).

Porsche 718 Cayman GT4 RS

La Porsche 718 Cayman GT4 RS est animée par le moteur boxer 4 litres 6 cylindres de 500 ch de la 911 GT3, qui fournit également des éléments aérodynamiques supplémentaires et un grand aileron arrière. La nouvelle posture réduit la hauteur de 30 mm par rapport à la Cayman normale, tandis que l'aérodynamisme exagéré génère une force d'appui de 25 % supérieure à celle de la GT4.

Modèle Porsche 718 Cayman GT4 RS Carrosserie Coupé Moteur Essence Date d'arrivée Été 2022 Prix 145 585 euros

Porsche 911 "Safari"

Les voitures de sport hautes sur pattes seront-elles la prochaine tendance ? Il semblerait que ce soit le cas, puisque Lamborghini s'apprête à lancer une version "dirt track"de la Huracan et que Porsche répond avec une 911 configurée de la même manière.

Porsche 911 Safari, nouvelles photos espion

Il n'y a pas encore d'informations confirmées sur l'arrivée, pas plus que sur le nom "Safari" qui serait un hommage à la célèbre version de course des années 1980. Toutefois, étant donné que la nouvelle 911 Turbo hybride est attendue pour la fin de l'année, celle-ci pourrait être dévoilée un peu plus tôt et entrer en production dès l'automne, avant la nouvelle 2022 que la 911 inaugure avec l'édition de série spéciale 50 ans Porsche Design.

Nom Porsche 911 Safari (non confirmé) Carrosserie Coupé Moteur Essence Date d'arrivée Printemps 2022 (non confirmé) Prix -

Porsche 911 Turbo S Hybride

La première hybridation sur Porsche 911 a été vue il y a 10 ans sur la GT3 R Hybrid spéciale, qui était toutefois une voiture de compétition uniquement. Les débuts sur une voiture de route sont maintenant dans les tuyaux et pourraient coïncider avec le restylage de la Turbo. En effet, l'hybridation ne semble pas destinée à être introduite sur l'ensemble de la gamme, le but n'étant pas tant de réduire la consommation de carburant que d'élever encore le niveau de performance.

Porsche 911 Turbo restylée Porsche 911 hybride en test

Son objectif principal sera donc d'exploiter le booster électrique pour porter les performances au-delà des possibilités déjà élevées du 6 cylindres turbo, donnant naissance à une éventuelle nouvelle 911 Turbo S Hybrid. Il s'agirait d'un système full hybride, par opposition à hybride rechargeable, qui ne vise pas à offrir une autonomie électrique mais seulement un surplus de puissance et de couple sans trop augmenter le poids de la voiture, qui restera un élément clé.

Quant au timing, le modèle devrait être dévoilé juste avant les vacances d'été, même si l'arrivée effective devra attendre entre la fin de l'année ou le début 2023.

Nom Porsche 911 Turbo/Turbo S Hybrid (non confirmé) Carrosserie Coupé Moteur hybride essence Date d'arrivée Juillet 2022 Prix A annoncer

Porsche Macan électrique

Modèle le plus populaire de Porsche en termes de segment et de diffusion, le Macan, arrivera bientôt avec une deuxième génération entièrement électrique. Mais il faudra sans doute se contenter d'une présentation seulement pour 2022 car le lancement officiel n'est prévu que pour la fin 2023.

La crise des puces se fera sentir pendant au moins six mois encore, ce qui incite certainement les fabricants à rester prudents et à ne pas forcer le rythme sur les nouveaux modèles. Malgré cela, les nombreuses photos espion des prototypes électriques du Porsche Macan qui sont en test depuis plus d'un an montrent un modèle désormais définitif avec un look élégant, presque de coupé SUV, un spoiler mobile et des feux avant très similaires à ceux de la berline Taycan.

Porsche Macan, photos espions de la génération électrique

Il n'y a pas encore de nouvelles ou de rumeurs concernant la mécanique. Le Porsche Macan sera l'un des premiers modèles de production développés sur la nouvelle plateforme PPE du groupe Volkswagen, sur laquelle seront également construits l'Audi Q6 e-tron et l'A6 électrique.

Nom Porsche Macan Carrosserie SUV Moteur Électrique (1 ou 2) Date d'arrivée Novembre 2022 Prix -

Restylage des Porsche Cayenne et Cayenne Coupé

L'une des premières nouveautés que Porsche devrait nous présenter cette année concerne les Cayenne et Cayenne Coupé, lesquels devraient passer sous le bistouri pour un restylage de mi-carrière. Sans doute autour d'avril.

La troisième génération est en production depuis 2017 et a été rafraîchie en 2019 avec l'arrivée du Coupé : désormais, les deux modèles font face à un lifting qui prolongera leur présence sur le marché pour quelques années encore, en attendant une suite probablement électrique.

Porsche Cayenne restylé Porsche Cayenne Turbo Coupe restylage 2022

Plusieurs versions du Cayenne et du Cayenne Coupé restylés ont été vues en test au cours de l'année 2021 et toutes montrent une retouche modérée de la partie avant et des phares. Des changements plus substantiels sont attendus au niveau de l'intérieur, de l'instrumentation et des commandes, avec une utilisation accrue des interfaces tactiles et numériques et une diminution des boutons.