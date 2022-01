Renault est prêt à tirer un trait sur le Kadjar et à ouvrir un nouveau chapitre dans sa gamme. Le successeur du SUV sera baptisé Austral, un modèle déjà anticipé par plusieurs teasers publiés ces derniers mois. Et pour nous faire patienter encore un peu, le constructeur français a publié une nouvelle image montrant pour la première fois l'habitacle du SUV, qui apportera avec lui de nombreuses innovations.

L'accent sur la technologie et l'aspect pratique

À en juger par la photo teaser, l'Austral disposera d'une technologie similaire à celle de la Mégane électrique E-Tech et de solutions proches du Nissan Qashqai.

Ainsi, la nouvelle Renault combinera un tableau de bord entièrement numérique avec un système d'infodivertissement doté d'un écran vertical de grande taille. Au total, les deux panneaux occuperont une surface de 24,3 pouces et il sera possible d'accéder à toutes les fonctions de manière intuitive en appuyant une ou deux fois sur l'écran.

L'interface OpenR Link intégrera Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que Google Maps et Google Searth.

L'Austral, cependant, mettra également l'accent sur la praticité en offrant plus de 30 litres de capacité totale entre divers compartiments de rangement et un canapé arrière coulissant. En outre, le plancher sera plat, sans l'encombrant tunnel central - une rareté parmi les modèles à moteur thermique.

Moteurs hybrides uniquement

En ce qui concerne les moteurs, Renault n'utilisera que des groupes motopropulseurs à essence entièrement électrifiés. Pas de diesel, donc, pour l'Austral, qui s'appuiera sur un moteur E-Tech full hybride de nouvelle génération et des versions mild hybrides avec des moteurs 1.2 et 1.3 turbo à technologie 48V et 12V.

La marque française a annoncé des émissions de CO 2 à partir de 105 g/km pour l'E-Tech (bien que ce chiffre soit encore en cours d'homologation WLTP), tandis que la puissance maximale atteindra 200 ch. Il est peu probable que le moteur E-Power du Nissan Qashqai soit adopté, l'unité à essence étant utilisée comme prolongateur d'autonomie pour le moteur électrique.

Pour découvrir tous les détails de l'Austral, il faut cependant être patient. Le modèle sera entièrement dévoilé dans le courant du printemps.