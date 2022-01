De marque de niche à marque électrique avec une gamme propre : Alpine fait également partie de la liste des entreprises qui, comme Lotus, le monde de l'automobile récupère et valorise en vue de l'évolution "verte" du marché.

Dans le cadre de la stratégie du Groupe Renault en tant que nouvelle division sportive, Alpine sera à la fois le badge des prochains modèles haute performance de Renault et la marque de véhicules spécifiques nouveaux et exclusifs.

Bien sûr, il faudra attendre encore quelques années pour voir ces évolutions, mais 2022 ne se passera pas sans halètements : après le lancement de l'Alpine A110 relookée, la dernière voiture de sport endothermique qui vient de renouveler la gamme, on devrait en effet commencer à voir quelques avant-premières de la future gamme électrique, comme l'apparition du SUV qui sera produit à partir de 2025.

Voici ce qu'il y a de nouveau à Alpine pour 2022:

Alpine A110

L'Alpine A110 moderne est le modèle qui a ramené la marque de Dieppe sur le devant de la scène et qui se maintient depuis presque cinq ans maintenant avec de petites nouveautés, des éditions spéciales et des mises à jour constantes. La gamme 2022, dévoilée et lancée à la fin de l'année dernière, comprend trois versions appelées Berlinette, S et GT, qui peuvent déjà être commandées et dont les premiers exemplaires sont en route.

Alpine A110 S

En résumé, le premier modèle de la gamme A110 2022 représente la base, avec le moteur 1.8 turbocompressé arrière développant 252 ch. Les versions suivantes, S et GT, montent la variante de 300 ch mais sont caractérisées de manière très différente : la S se distingue par un kit aérodynamique qui comprend une aile en carbone et d'autres appendices et un châssis avec calibrage Sport, tandis que la GT, avec la même puissance, a une configuration moins poussée et plus confortable.

Nom Alpine A110 Carrosserie Coupé 2 places Moteur Essence Date d'arrivée Déjà sur le marché, livraison imminente Prix De 59 500 € à 71 500 €

Alpine GT Crossover (aperçu)

Comme annoncé il y a environ un an par Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, la future gamme électrique Alpine sera composée de trois modèles : une voiture compacte, une voiture de sport qui remplacera l'A110, et un SUV/crossover-coupé connu sous le nom d'Alpine GT. C'est ce dernier qui devrait inaugurer la série, avec une production annoncée à partir de 2025 dans l'usine historique de Dieppe.

Teaser Renault Alpine GT

Mais il existe déjà des esquisses des trois modèles, dont on a eu un aperçu lors du dévoilement du plan Renaulution et qui feront l'objet de plusieurs avant-premières pour combler l'attente pas si courte. Ainsi, dans la liste déjà longue des SUV à venir en 2022, nous nous attendons à trouver quelques avant-premières du premier modèle, soit sous forme de concept-car, soit sous forme de teaser complet.