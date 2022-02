Si vous connaissez bien la BMW Série 3, vous vous souvenez probablement que la génération E36 a été produite aussi bien en berline qu'en coupé, la version cabriolet arrivant quelques années plus tard, avant la Touring puis la version "Compact" en 1994. La BMW E36 a eu le droit à moult déclinaisons, et même une version pick-up non-officielle. Mais si vous pensiez avoir tout vu avec cette voiture, sachez qu'il existe un modèle encore plus extravagant.

Et le modèle en question ressemble à une sorte de tout-terrain tout droit sorti d'un film Mad Max. Comble du luxe, ce modèle peut même être acheté puisqu'il est actuellement disponible aux enchères.

À l'origine, un coupé 318is

Cette BMW Série 3 est basée sur un coupé 318is très populaire à son époque et plutôt fiable, propulsé par un bloc essence M42 quatre cylindres délivrant 140 chevaux et 175 Nm de couple.

Pour cet incroyable buggy transformé en Série 3, les modifications sont évidemment nombreuses, à commencer par l'embrayage, largement renforcé, et l'arrivée d'un frein à main hydraulique ainsi que de nouvelles suspensions pour un usage hors des sentiers battus.

Au niveau du train avant, nous retrouvons des bras transversaux renforcés ainsi que des bras de direction repris de la E92. À l'arrière, cette étrange E36 reçoit des ressorts dérivés de la E46 avec des coilovers, des bras de carrossage et des amortisseurs provenant du BMW X3. Les pneus, quant à eux, sont spécialement conçus pour une utilisation sur terrain hostile et boueux.

Les modifications ne s'arrêtent pas là, puisqu'il y a également un système d'échappement sur-mesure adapté à un usage hors piste, tandis que l'intérieur est équipé d'un arceau pour la protection des occupants.

Comment l'acheter ?

Cette BMW E36 très spéciale est actuellement en vente sur Internet, avec un prix de base de 1300 euros à l'heure où nous écrivons ces lignes. Compte tenu du fait qu'il reste pas mal de temps jusqu'au 3 février prochain, il est fort probable que les enchères grimpent. Si jamais vous souhaitez vous offrir cette Série 3 pour le moins extravagante, restez donc branché !