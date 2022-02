Une Ferrari vintage, la Mercedes-AMG la plus puissante jamais créée, la première Lamborghini Countach, la première Lotus électrique et l'hypercar Aston Martin dédiée à la piste : voici les nouveaux ajouts de 2022 à la famille Lego Speed Champions, de petits sets sur le thème des voitures.

À partir du 1er mars 2022 et à des prix compris entre 19,99 € et 39,99 €, elles viennent s'ajouter à une collection qui, au fil des ans, a vu défiler, entre autres, la Nissan GT-R, la Koenigsegg Jesko, la Toyota GR Supra, la McLaren Elva et bien d'autres supercars pour la route et la piste.

Ferrari 512 M

Ferrari 512 M 1970

Il y a 291 briques qui recréent la forme de la Ferrari 512 M de 1970, une voiture de course destinée à courir dans le championnat du monde des Prototypes mais victorieuse (également en raison d'un changement soudain dans les règlements de la FIA) seulement aux 9 heures de Kyalami de la même année, pour être ensuite abandonnée en faveur de la 312 PB.

Lamborghini Countach

Lamborghini Countach

Véritable mythe du monde automobile, en 2021 la Lamborghini Countach a eu 50 ans(célébré par la Countach LPI 800-4) et Lego veut aussi célébrer cet important anniversaire avec un ensemble de 262 pièces, pour faire revivre les célèbres formes, y compris l'aileron arrière. Prix : 19,99 €.

Lotus Evija

Lotus Evija

La première Lotus électrique, une hypercar de 2000 ch baptisée Evija, est l'ambassadrice de l'avenir de l'entreprise britannique, qui s'est engagée à construire un avenir fait uniquement de voitures alimentées par des batteries. Le set Lego Speed Champions compte plus de 200 pièces et sera vendu au prix de 19,99 €.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro et Aston Martin Vantage GT3

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Aston Martin Vantage GT3

Le set Aston Martin comprend 592 briques pour construire l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro, une version piste de l'hypercar anglaise qui a été dépouillée de son système électrique pour la rendre plus légère. Mais cela ne l'empêche pas de produire 1000 ch. À ses côtés, on trouve l'Aston Martin Vantage GT3, le coupé V12 dédié aux championnats de sport automobile. Le prix est de 39,99 euros.

Mercedes-AMG F1 W12 E Performance et Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG One Mercedes-AMG F1 W12 E Performance e

Il y a également deux modèles à construire pour Mercedes : d'une part la Mercedes-AMG Project One, un aperçu de l'hypercar animé par le groupe motopropulseur hybride dérivé de la monoplace de Formule 1, et d'autre part la Mercedes-AMG F1 W12 avec laquelle Lewis Hamilton s'est battu jusqu'à la dernière course décisive pour remporter le titre mondial des pilotes, qui est ensuite revenu à Max Verstappen. Le set compte 564 pièces et coûte 39,99 euros.