Croyez-le ou non, le Dacia Duster existe aussi depuis 2010. Au cours des douze dernières années, le SUV roumain qui casse les prix a trouvé tant de fans que deux millions d'exemplaires sont sortis des chaînes de production. Un succès qui n'est pas volé si l'on s'en réfère aux essais concluants de la génération actuelle !

La sortie du deux millionième exemplaire est l'occasions de revenir sur l'histoire du Duster et notamment sur les transformations les plus inattendues !

Revenons à l'histoire de la création de H79 - le nom de code du premier Duster. La tâche confiée aux équipes produit à l'époque n'était pas facile : partir d'une feuille blanche et concevoir un véhicule qui n'existait pas encore sur le marché. Un véhicule capable de plaire à travers le monde, et donc pouvoir supporter un froid glacial comme une chaleur étouffante. Et tout cela à un prix imbattable, excluant toute concurrence.

Lors du Salon de l'automobile de Genève 2009, Dacia a présenté une étude appelée Duster, qui semblait extrêmement futuriste et qui a étonné les visiteurs. Malheureusement (ou heureusement), le futur Duster de série n'avait plus rien en commun avec ce concept. Sa plate-forme allégée était dérivée de celle des Renault Clio et Nissan Juke.

Le processus de conception du Duster I, long de 4,31 mètres, a été semé d'embûches : boîte de vitesses à six rapports, chaîne cinématique avec embrayage dirigé, déport des roues et bien d'autres choses encore. Les équipes se souviennent encore de tout cela aujourd'hui. Surtout lorsqu'il s'agissait d'atteindre la vitesse rampante en première vitesse, qui permettait à la voiture d'avancer à seulement 5,79 km/h à seulement 1000 tr/min.

Comme les soldats à la guerre qui couraient à côté des jeeps pour ouvrir la voie, Loïc Feuvray, le chef de produit du Duster 1, a suivi un protocole similaire : "Je marchais à côté de la voiture pour m'assurer que nous atteignions une vitesse suffisamment lente pour obtenir ce que l'on pourrait attendre d'un véhicule tout-terrain à quatre roues motrices".

Alors que le premier Duster était un best-seller, il a été surpassé par sa deuxième version. Lorsque le Duster 2 a été lancé sept ans plus tard, en 2017, le cahier des charges pour le design était clair : il fallait conserver l'ADN d'origine, s'appuyer sur le passé tout en proposant quelque chose de mieux.

Après de nombreux concours de design internes et quelques esquisses très excitantes, un projet est rapidement sorti du lot : un design plus musclé, une ceinture de caisse surélevée avec des vitres latérales plus hautes et une calandre plus marquée. Un détail : la garniture noire qui abrite le feu clignotant latéral et qui est devenue une marque de fabrique du Duster dès le premier modèle.

David Durand, responsable du design extérieur, explique l'histoire derrière cette pièce : "Les roues sont très décalées par rapport aux portes et il est très complexe d'emboutir des pièces qui correspondent à la forme souhaitée. Nous avons donc conçu un "tuba" en plastique qui se place entre les ailes et les portes. Il est fonctionnel, car il offre une protection idéale contre les galets et la boue projetés vers le haut. C'est un design unique qui confère au Duster son aspect robuste".

La deuxième génération de Duster se distingue par une autre particularité : il est le seul modèle de Dacia à disposer de trois buses d'aération au lieu de deux au centre du tableau de bord.

Parlons maintenant des transformations spéciales : Duster avec chenilles, ambulances Duster, voitures de police Duster, il existe même une papamobile sur la base du Duster ! Le ministère roumain de la Défense a commandé pas moins de 880 Duster pour étoffer son parc de véhicules. À chaque fois, la couleur de la carrosserie est soigneusement préparée dans l'usine Dacia de Mioveni, en Roumanie.

Autre curiosité, le pick-up Duster, dont 400 exemplaires ont déjà été produits. C'est la société SC Romturingia SRL, basée à Campulung Muscel, qui est responsable de cette transformation du Duster. Cette entreprise est partenaire du Groupe Renault depuis 2013 et avait déjà transformé le premier Duster en pick-up.

La benne située derrière le conducteur a une longueur de 1,65 mètre. Son volume est de 1000 litres, la charge utile est de 500 kilogrammes. La carrosserie est en matériaux composites sur une structure métallique. Elle conserve le design extérieur du hayon du Duster standard et intègre en haut le troisième feu stop. Le prix du Duster Pick-up en Roumanie ? Environ 22 500 euros.