Les choses deviennent incontrôlables. Ce qui a commencé comme une course à 414 km/h sur l'Autobahn allemande à bord d'une Bugatti Chiron pourrait se transformer en une peine de prison de deux ans pour le propriétaire, Radim Passer, 58 ans.

Les procureurs allemands enquêtent sur ce qui s'est passé le 30 novembre 2021 sur une section théoriquement "illimitée" de l'Autobahn, dans l'hypothèse d'une "course clandestine". Mais pourquoi le propriétaire risquerait-il une peine de prison pour excès de vitesse s'il n'y avait pas de limites ? Eh bien, la question est plus complexe qu'il n'y paraît, et le gouvernement allemand répond directement.

Le 30 novembre 2021, Radim Passer était de retour sur une portion sans limitation de vitesse de l'autoroute allemande à bord de sa Bugatti Chiron, pour tenter de battre son précédent record de vitesse et poster le tout sur sa chaîne YouTube.

La tentative de vitesse en Bugatti est d'abord restée relativement sous les radars (notamment parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons des vidéos de voitures roulant à toute vitesse sur l'Autobahn), et ce malgré plusieurs vidéos postées sur Youtube. Jusqu'à ce que l'Associated Press rapporte que les autorités locales n'avaient pas digéré cette "folie".

Bien que le tronçon de route sur lequel la course s'est déroulée soit une ligne droite de 10 km sans limitation de vitesse, le gouvernement allemand a rappelé à plusieurs reprises que l'absence de limites ne signifie pas que l'on peut "rouler à toute vitesse sans bon sens".

"Toute personne qui se trouve dans la circulation sur l'Autobahn doit se comporter de manière à ce qu'aucune autre personne ne soit blessée, mise en danger ou gênée plus que ce qui est inévitable dans les circonstances."

Bien que Passer ait souligné à plusieurs reprises que la sécurité était la priorité absolue pendant la course, et que le fait d'atteindre 414 km/h et tout ce qui va avec n'est pas un crime en l'absence de limites explicites (il n'est pas facile de juger légalement quand une voiture est "sous contrôle" ou non), le gouvernement allemand évoque la possibilité de condamner le YouTuber à une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison.

Est-ce un nouveau signe de la fin de l'Autobahn illimitée ? Cette affaire relance effectivement une question débattue depuis un certain temps, à savoir l'introduction de limitations de vitesse sur les tronçons libres de l'Autobahn.

Dans ce cas, cependant, la sécurité est un facteur "supplémentaire et secondaire", car la motivation première est de réduire les émissions. Une étude a révélé que 60 % des Allemands accepteraient une limitation à 130 km/h sur l'Autobahn, tandis que 38 % seulement préféreraient conserver la situation actuelle.