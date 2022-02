Sergio Mattarella a été réélu Président de la République italienne il y a quelques jours. Et c'est ce jeudi 3 février qu'il prêtera serment - pour la deuxième fois - avant de commencer son travail au Palais du Quirinal, résidence officielle des présidents transalpins.

Une journée pleine de cérémonies qui verra Mattarella parcourir certaines rues de Rome dans ce qui est sans doute la plus représentative (et fascinante) des voitures du Président de la République: la célèbre Lancia Flaminia 335 . Un modèle qui a récemment reçu l'ASI Targa Oro, accompagné d'autres berlines strictement italiennes : une Maserati Quattroporte et quatre Lancia Thesis .

Lancia Flaminia

La voiture la plus célèbre et la plus photographiée du Président de la République est la Lancia Flaminia 335, un modèle historique construit par PininFarina entre 1960 et 1961 en quatre exemplaires bleus, avec une carrosserie cabriolet Landaulet, et restauré en 2001. Ce sont les voitures utilisées pour les cérémonies officielles telles que le défilé du 2 juin (célébration de l'avènement de la République en Italie) et l'investiture du nouveau président.

Lancia Flaminia 335

Les deux exemplaires qui se trouvent actuellement dans les écuries du Quirinal portent les noms de Belfiore et Belvedere, les noms de deux chevaux pur-sang, et outre le toit en toile à ouverture hydraulique, ils ont un empattement allongé à 3,35 mètres (d'où le nom"335"), trois rangées de sièges pour sept personnes et une longueur totale de 5,46 mètres pour un poids de plus de deux tonnes.

Lancia Flaminia 335

Ce voiture historique appartient à l'histoire républicaine en Italie. En service depuis le septennat de Giovanni Gronchi (1955-1962), elle est équipée d'un moteur à essence V6 2,5 litres développant 102 ch.

Une Maserati Quattroporte

En plus des deux Flaminia, le président de la République pourra compter à partir de 2019 sur une Maserati Quattroporte en "bleu institutionnel" avec un intérieur noir en cuir Pieno Fiore et plusieurs modifications spécifiques, à commencer par le blindage.

Maserati Quattroporte

Il y a ensuite la fermeture motorisée des portes, un circuit de "vue d'ensemble" à cinq caméras, les phares à LED, ainsi que le moteur V8 biturbo de 530 ch revu, tout comme la boîte de vitesses et la suspension, pour s'adapter au poids accru.

Maserati Quattroporte

Quattro Lancia Thesis, également une limousine

Sergio Mattarella disposera également de quatre Lancia Thesis, dont une version limousine à empattement long et troisième fenêtre latérale. Cette dernière, construite par Carrozzeria Stola avec un blindage et des renforts spéciaux, a été livrée à Carlo Azeglio Ciampi en 2003 et a été utilisée pour transporter des chefs d'État en visite en Italie.

Limousine Lancia Thesis

Deux autres versions blindées "Protecta" de la Thesis sont utilisées pour tous les autres déplacements du Président de la République et sont équipées du moteur 3.2 V6 de 230 ch. Une quatrième Thesis, non blindée, est tenue prête comme voiture de réserve au cas où les autres seraient inutilisables.

Lancia Thesis

Un président dans un SUV ?

À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'à savoir si le président Sergio Mattarella décidera de développer la flotte au cours de son second mandat. Comme, par tradition patriotique, il devra s'en tenir à un vaisseau amiral de marque italienne, le nouveau président pourrait avoir quelques difficultés, étant donné la rareté des grandes berlines italiennes.

En faisant des prédictions, il pourrait attendre 2024 et l'arrivée de la Maserati Quattroporte de nouvelle génération, ou bien il pourrait changer complètement de genre et se concentrer sur un SUV.

Maserati Levante

Le choix le plus évident ici pourrait être le Maserati Levante, mais on peut aussi fantasmer sur une version spécialement réglée (et étirée ?) de l'Alfa Romeo Stelvio, un Lamborghini Urus ou - qui sait - le futur Ferrari Purosangue, parmi les nouveautés les plus attendues de Ferrari en 2022.

Alfa Romeo Stelvio Lamborghini Urus

D'ailleurs il suffit de regarder ce qui se fait chez le voisin de l'autre côté des Alpes, pour voir que les SUV ont déjà gagné les flottes présidentielles. Oui oui, nous parlons de notre président français Emmanuel Macron qui voyage dans un SUV, le DS 7 Crossback Élysée, modifié, blindé et à empattement allongé. Mais en allant voir un peu plus loin, le président russe Vladimir Poutine lui aussi roulera en SUV, avec la livraison attendue du colossal Aurus Komendant.