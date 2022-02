Chez Peugeot aussi, la crise des puces a eu des effets sur les cadences de production et les délais de livraison des nouvelles voitures. Toutefois, la situation est en train de se normaliser et l'amélioration des délais de livraison peut être constatée de visu : en commandant une Peugeot 208 aujourd'hui, les clients peuvent espérer pouvoir la conduire en avril ou en mai, c'est-à-dire dans un délai de deux ou trois mois.

Ces indications générales sur la "détente" de la crise sont données par Thierry Lonziano, le nouveau directeur de la marque Peugeot en Italie, qui a présenté les résultats 2021 et les objectifs 2022 de la Maison du Lion, allant de l'électrification de la gamme au lancement commercial de la 308 en février prochain (la SW en mai), allant jusqu'à confirmer le lancement de la 308 électrique en 2023 avec 156 ch et une autonomie de 400 km.

Plus de 1,2 million de Peugeot vendues dans le monde en 2021

Le responsable de la marque française pour le marché italien prévoit également un chiffre encore non officiel pour les ventes mondiales de Peugeot en 2021 : +5% pour un chiffre supérieur à 1,2 millions d'immatriculations, ce qui représente un cinquième de toutes les ventes du groupe Stellantis.

Thierry Lonziano

Avec un calcul très approximatif, on peut donc considérer que les ventes totales de l'ensemble du groupe franco-italo-américano-allemand ont à nouveau dépassé les 6 millions de voitures (6,21 millions en 2020), plaçant le colosse dirigé par Carlos Tavares à la cinquième ou sixième place du classement mondial des groupes automobiles, en attendant les données de General Motors.

Après la France, l'Italie est le deuxième marché mondial pour Peugeot, avec 86 532 voitures et 11 466 véhicules utilitaires vendus.

La 308 est la voiture de la transition

En ce qui concerne l'électrification de la gamme Peugeot, Lonziano a rappelé l'arrivée en 2023 de la e-308 cinq portes et du break SW avec une batterie de 54 kWh, rappelant que 15 % des voitures vendues en Italie en 2021 seront électrifiées. Le rôle déclaré et confirmé de la nouvelle Peugeot 308 est précisément de servir de passerelle vers les modèles électriques "natifs" qui seront les seuls proposés à partir de 2030, la voiture de transition qui offre aux clients le choix entre des moteurs à essence, diesel, hybrides rechargeables et bientôt aussi électriques.

Peugeot 308

Lors de la même rencontre avec la presse, le responsable de la communication de Peugeot Italie, Giulio Marc D'Alberton, a ajouté :

"La 308 propose également des moteurs essence et diesel car il faut accompagner la transition et dans l'incertitude, nous devons offrir la sécurité et la tranquillité d'esprit aux clients. Beaucoup nous demandent encore une voiture diesel car toutes ne sont pas 'électrocompatibles'."

Sport automobile électrifié

En ce qui concerne les engagements de Peugeot en sport automobile, les débuts en WEC de la nouvelle hypercar hybride 9X8 restent confirmés, mais la première course n'a pas encore été officialisée. Peugeot se réserve le droit de décider de la date jusqu'à la fin du mois de mars, mais le premier test doit être convaincant, que ce soit au Mans, à Monza ou dans toute autre course du championnat.

Peugeot 9X8

En bref, le futur de Peugeot, également du sport automobile, sera électrique et, comme le dit Lonziano:

"De nouvelles technologies sont préparées pour électrifier le sport automobile, même au niveau national, en travaillant sur des voitures de compétition "clients" électrifiées."

Nous pouvons donc nous attendre à une nouvelle Peugeot électrique ou hybride rechargeable dédiée spécifiquement au rallye sur piste ou sur route, basée sur la 208 ou la 308.