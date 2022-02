Cette semaine, Ferrari a publié ses résultats financiers pour l'année 2021. Et malgré un contexte encore compliqué, tout semble aller pour le mieux pour la firme de Maranello. En effet, les carnets de commandes sont pleins et Ferrari a battu son record de ventes annuel l'année dernière avec pas moins de 11 155 voitures immatriculées dans le monde en 2021.

Cela représente une augmentation de 22 % par rapport à 2020 (annus horribilis pour le monde automobile et au-delà) et de 9,18 % par rapport à 2019 où, avec 10 131 immatriculations, Ferrari avait dépassé pour la première fois les 10 000 voitures livrées.

Au vu de ses bons résultats, et comme tous les ans, Ferrari va verser une prime annuelle à ses salariés. Ainsi, la marque accordera à ses 4500 employés une prime de compétitivité annuelle liée aux résultats pouvant atteindre un peu plus de 12 000 euros.

"L'année a été exceptionnelle grâce à la passion et au dévouement du personnel et pour récompenser leurs succès, en ligne avec les solides indicateurs de performance de l'entreprise, j'ai le plaisir d'annoncer que le montant annuel de la prix atteindra un peu plus de 12 000 euros pour nos employés ", a annoncé le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna.

Financièrement, l'année fut excellente pour la marque. Le bénéfice net s'est élevé à 833 millions d'euros, soit + 37 % par rapport à 2020, pour un chiffre d'affaires net de 4,27 milliards d'euros, également en hausse par rapport à 2020 (+ 23,4 %) et + 13,4 % si l'on tient compte de 2019.

Une croissance qui, en 2021, a vu d'importantes nouveautés arriver à Maranello, de la 296 GTB à la SP3 Daytona, la nouvelle Ferrari Icona qui s'inscrit dans la continuité des Monza SP1 et SP2.

2021 fût aussi l'année de la Ferrari 812 Competizione, la Ferrari thermique la plus puissante de tous les temps avec son V12 atmosphérique de 830 chevaux. D'une part, ces innovations s'inscrivent dans la tradition de la firme au cheval cabré, d'autre part, elles font évoluer les moteurs Ferrari à l'aube d'une électrification de masse en attendant les deux grandes révolutions qui arrivent à Maranello.