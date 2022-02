Lotus se lance dans un voyage passionnant pour transformer progressivement sa gamme de produits en une gamme de voitures de sport alimentées par des batteries. L'Elise, l'Exige et l'Evora ne sont plus produites, et la société a même annoncé un tout nouveau véhicule entièrement électrique pour 2026, développé en coopération avec Alpine.

Aujourd'hui, l'entreprise anglaise annonce également la création d'une toute nouvelle division responsable de réaliser et de produire des véhicules sur mesure.

Lotus Advanced Performance sera dirigée par Simon Lane. Il était auparavant responsable de la marque "Q by Aston Martin". Lotus estime que ce nouveau département permettra au constructeur de franchir une nouvelle étape dans sa mission de devenir une marque mondiale de voitures de performance.

On ne sait pas grand-chose d'autre sur cette nouvelle division, mais Lotus explique qu'elle proposera plusieurs services. Elle produira aussi bien créer des modèles uniques, des éditions spéciales et limitées, des voitures personnalisées et des voitures taillées pour la piste. En outre, des visites d'usine et des stages de pilotage sont également prévus.

Galerie: Teaser- Lotus supercar électrique

"J'ai toujours été un fan de Lotus, et cela doit être l'un des rôles les plus excitants de l'industrie automobile à l'heure actuelle - une feuille blanche et l'opportunité de lancer une toute nouvelle division de la marque automobile la plus ambitieuse du monde", commente Simon Lane. "L'équipe LAP et moi-même avons des idées fantastiques et vraiment innovantes, avec un attrait très large, pour les fans de Lotus, jeunes et moins jeunes, jusqu'à ceux qui sont à la recherche d'expériences uniques et d'opportunités de collection."

L'annonce de la formation de la nouvelle division est accompagnée d'une image teaser représentant un spoiler massif sur ce qui semble être une voiture de course à toit ouvert. Il n'y a aucun détail sur ce modèle, mais Lotus affirme qu'elle "laisse entrevoir un futur projet passionnant".