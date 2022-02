Seuls un peu plus de la moitié des États américains et quelques provinces canadiennes exigent encore une plaque d'immatriculation à l'avant. Alors qu'en Europe, elle est obligatoire. C'est également le cas au Royaume-Uni, ancien membre de l'UE, où une plaque minéralogique doit être apposée à l'avant du véhicule. Et même si vous possédez l'une des voitures de série les plus rapides du monde !

Le propriétaire d'une Bugatti Chiron Super Sport 300+ l'a appris à ses dépends en se faisant arrêter par la police londonienne parce que son hypercar n'avait pas la plaque d'immatriculation obligatoire. Alors évidemment, l'amende de 100 £ (environ 119 €) est une goutte d'eau dans l'océan pour quelqu'un qui a payé près de 3,5 millions d'euros pour acheter l'un des 30 exemplaires fabriqués par Bugatti.

En revanche on peut comprendre le choix de ne pas mettre de plaque, qui dénature forcément un peu l'hypercar. La Chiron SS 300+ à conduite à gauche pourrait faire partie des huit voitures de clients livrées par Bugatti il y a quelques mois. Elle est d'autant plus spéciale que son propriétaire l'a commandée avec l'option Sky View, qui comprend deux panneaux de verre fixes au-dessus des sièges du conducteur et du passager. Le verre fin à quatre couches permet de gagner 2,7 centimètres d'espace pour la tête par rapport à une Chiron normale.

Il est intéressant de noter que l'aileron arrière s'abaisse progressivement lorsque la voiture est arrêtée, au lieu d'affleurer la carrosserie d'un seul coup. Nous pouvons également voir que la bête capable de flirter avec les 490 km/h n'a été conduite que sur 367 kilomètres et, comme les 29 autres exemplaires, elle est habillée de noir et d'orange à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le moteur W16 a une sonorité sensationnelle lorsqu'on l'allume et un bruit incroyable, même au ralenti. Comme nous l'avions déjà écrit, Bugatti s'est retiré de la chasse aux records de vitesse. La Chiron Super Sport 300+ pourrait donc entrer dans l'histoire comme la voiture la plus rapide jamais construite à Molsheim.

Bien que la version de production soit électroniquement limitée à 440 km/h, les propriétaires peuvent demander à la société de la retirer et de tester toutes les capacités du véhicule sur le circuit d'essai Ehra-Lessien du groupe Volkswagen en Allemagne.