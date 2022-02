Si vous êtes à la recherche d'un véhicule familial équipé d'un V10, vos options sont très, très limitées. En fait, si vous avez besoin d'un véhicule pratique au quotidien sous la forme d'une familiale, vous devrez essentiellement choisir entre une Audi RS6 (2008-2010) et une BMW M5 (E60/E61).

Il s'agit de deux véhicules familiaux à toit rallongé très puissants, équipés de deux des moteurs à combustion les plus fous de ces dernières années. Et aujourd'hui nous parlons de la seconde des deux.

La M5 (E60/E61) est toujours considérée par de nombreux amateurs de BMW comme l'une des plus grandes machines jamais construites par la firme bavaroise. Il n'y a cependant qu'un seul problème : la boîte manuelle automatisée à embrayage unique SMG à sept rapports. C'est le maillon faible de l'équation qui n'a jamais pu suivre le rythme du V10 à haut régime, tuant ainsi beaucoup de plaisir et de performances. Cependant, il y a toujours une solution : il suffit de remplacer la boîte à sept rapports par une boîte manuelle classique à six rapports.

Galerie: BMW M5 Touring E61

2 Photos

Mais il y a un autre problème. La boîte à trois pédales n'était disponible qu'en Amérique du Nord, tandis que la carrosserie break était vendu exclusivement en Europe. Que faire si quelqu'un veut un break avec une boîte manuelle ? L'équipe de EverythingM3s (UK) vient à la rescousse en apportant tout son savoir-faire sur les BMW les plus performantes. L'un de ses derniers projets répond exactement aux critères mentionnés ci-dessus : un V10 sous le capot, une carrosserie de break, et trois pédales sous le volant.

La M5 Touring blanche présentée dans la vidéo en haut de cette page sera bientôt expédiée à son nouveau propriétaire à Hong Kong, mais la chaîne Supercar Driver sur YouTube a obtenu un accès exclusif pour une journée au volant. Nous ne vous dévoilerons pas tout le plaisir que vous allez vivre, mais nous vous dirons simplement que la voiture est absolument incroyable dans les virages, à en juger par les réactions du conducteur. Le moteur atmosphérique, quant à lui, est une véritable explosion d'une époque où le limiteur de régime était bien plus élevé que sur la majorité des voitures modernes.