Il y a quelques jours, nous avons été pour le moins surpris par la publication d'une courte vidéo annonçant le retour de DeLorean, la maison-mère de la DMC-12, la fameuse machine à voyager dans le temps au sein de la trilogie "Retour vers le futur".

La vidéo est assez sombre, et seules les portes à ailettes sont visibles, mais cela suffit à faire grimper l'engouement des amateurs de voitures et de cinéma. La marque a simplement révélé cette vidéo, sans annoncer de date officielle de retour ni même une once de caractéristiques techniques.

Un vide comblé aujourd'hui par Italdesign, qui sera responsable du style du modèle, qui nous donne rendez-vous le 21 août au Concours d'Élégance de Pebble Beach.

Une relation durable

Le partenariat entre DeLorean et Italdesign remonte à 1974, lorsque Giorgetto Giugiaro a été chargé de créer un coupé deux places doté d'un moteur à l'arrière pour le seul marché américain.

Le résultat, nous le connaissons, il s'agit de la DMC-12, l'une des voitures les plus célèbres de l'histoire. Une célébrité due moins à ses performances qu'à son style et à sa carrière cinématographique, avec une histoire malheureuse derrière elle (seulement deux ans de production, l'arrestation du propriétaire et la faillite subséquente).

Néanmoins, aujourd'hui, tout semble prêt pour un retour en beauté, et sur l'une des scènes les plus exclusives du monde automobile qui plus est, à savoir Pebble Beach, un événement qui accueille chaque année certaines des plus belles voitures au monde.

"Nous sommes très heureux que l'évolution de la DeLorean soit représentée par notre partenaire de longue date Italdesign", a déclaré Troy Beetz, le responsable marketing de DeLorean, avant d'ajouter que le modèle "présentera notre vision du futur".

Simplement un concept-car ?

Les déclarations de Troy Beetz laissent penser que la nouvelle DeLorean DMC-12 présentée en août prochain ne sera pas définitive. Il s'agira d'un concept-car à partir duquel naîtra la version de production.

Nous ne savons pas encore quand elle arrivera, nous savons simplement qu'elle sera 100 % électrique et s'inspirera beaucoup de son aîné esthétiquement.