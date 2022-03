Une semaine après l'invasion des forces russes en Ukraine, les cours de l'aluminium et du charbon inscrivent des plus hauts historiques tandis que ceux du pétrole évoluent à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Les sanctions imposées par les puissances occidentales à l'encontre de la Russie − producteur de premier plan sur les marchés du pétrole, du gaz, des métaux industriels et des céréales − ont bouleversé les chaînes d'approvisionnement en ressources stratégiques.

Les prix de l'aluminium à la Bourse de Londres se sont envolés de 30 % depuis le début d'année et les marchés essayent d'évaluer les répercussions d'une potentielle rupture des approvisionnements russes si la communauté internationale renforce ses sanctions contre le Kremlin. Plusieurs sources proches ont indiqué mercredi que les États-Unis préparaient un nouveau train de sanctions visant un plus grand nombre d'oligarques russes ainsi que leurs différentes entreprises et actifs.

Le baril de Brent est monté ce jeudi jusqu'à 119,84 dollars pour la première fois depuis mai 2012. La Russie est le troisième plus grand producteur de pétrole au monde.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie est synonyme de nouveaux bouleversements pour les marchés mondiaux de l'énergie, déjà ébranlés par l'extrême volatilité des prix au cours des deux dernières années", a déclaré Sam Reynolds, analyste du secteur à l'Intitute for energy economics and financial analysis (IEEFA).

La banque australienne ANZ s'attend désormais à un baril à 125 dollars. Du côté des métaux industriels, l'aluminium sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,3 % pour atteindre 3 650 dollars la tonne, du jamais vu, et le cours du nickel a bondi de 4 % pour se hisser à 26 935 dollars la tonne.

Sur le marché à terme de Newcastle en Australie, le charbon a également enregistré une progression fulgurante depuis les sanctions contre la Russie, troisième exportateur mondial. Le cours a atteint le niveau record de 440 dollars la tonne cette semaine, soit une hausse de 100 % par rapport au mois précédent. (avec Reuters)