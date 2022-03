Afin de démontrer ce dont le centre de design Citroën était capable, le constructeur français a montré dans le numéro 65 de son magazine d'entreprise un prototype inconnu aux formes curieuses et inédites que personne n'avait jamais vues auparavant.

C'était à l'automne 1981, et c'était la Citroën Xenia, à mi-chemin entre une berline ordinaire et un modèle familial, avec un certain air de monospace, qui se distinguait par sa grande surface vitrée et un design assez pointu, axé sur l'aérodynamisme.

Galerie: Citroën Xenia concept (1981)

2 Photos

Cette création Citroën, conçue comme un aperçu de l'avenir de la marque, avait été précédée d'un autre prototype, la Citroën Karin présentée l'année précédente, dont la Xenia s'inspirait en termes de style, et qui se caractérisait par une curieuse forme pyramidale.

Signée par le designer Trevor Fiore, elle a été créée comme une "GT" pour l'an 2000 (20 ans dans le futur, rappelez-vous), bien que, comme il était habituel à l'époque, il ne s'agisse pas d'une voiture fonctionnelle, mais d'un modèle réduit.

La Citroën Xenia en question mesurait 4,2 mètres de long, soit un peu plus que la Citroën C3 Aircross (4,16 mètres), mais loin de la nouvelle Citroën C4 (4,36 mètres).

L'une des principales caractéristiques du modèle, en plus de la grande surface vitrée, étaient les deux portes avant à ailettes menant à un compartiment passagers avec quatre sièges individuels, apparemment confortables et bien rembourrés.

Et en parlant de l'intérieur, le Xenia présentait également une électronique avancée pour l'époque, comme un ordinateur de bord qui calculait la consommation de carburant, l'autonomie restante et la vitesse moyenne, quelque chose qui allait plus tard trouver sa place dans les CX et BX standard.

Une autre caractéristique intéressante du cockpit, conçu par Michel Harmand, était que derrière le volant se trouvait une myriade de boutons et de molettes pour contrôler les différents systèmes de la voiture, juste en dessous du tableau de bord. Une solution qui ne s'est certainement pas imposée dans le secteur.