Généralement, quand nous vous parlons de supercars et d'hypercars à vendre, elles n'affichent que quelques centaines de kilomètres au compteur. Voire milliers. Mais souvent, les propriétaires de ces voitures les gardent jalousement dans leur collection, en attendant de les vendre le moment venu. Ce n'est pas le cas de la MM Enzo, une Ferrari Enzo spéciale qui a parcouru plus de 140 000 kilomètres depuis 2003.

L'histoire de la supercar est assez particulière et, surtout, elle n'est pas (encore) à vendre !

Une voiture "normale" de tous les jours

La MM Enzo (où "MM" signifie "Most Miles") a commencé avec son propriétaire Richard Losee. Après l'avoir achetée en 2003, Losee a décidé de la prêter immédiatement au magazine Road & Track pour un essai très complet de plus de 2000 km.

Ensuite, le propriétaire a utilisé la Ferrari comme une voiture de tous les jours, avant de la rendre à la rédaction américaine pour un essai de longue durée de 16 000 km supplémentaires. Ainsi, en seulement trois ans depuis son achat, l'Enzo avait déjà parcouru 45 000 km.

L'histoire s'est terminée brusquement en 2006 lorsque Losee s'est crashé à 320 km/h lors d'une course de charité sur une route fermée. Le propriétaire a été gravement blessé et l'Enzo a été complètement détruite.

Une nouvelle vie

Après plus d'un an passé à se remettre de ses blessures dans l'accident, Losee a repris le projet de sa Ferrari. Avec l'aide de nombreux donateurs (dont Ferrari North America), l'Enzo a été reconstruite jusqu'au dernier boulon. Cependant, la voiture est sortie avec un moteur boosté à plus de 800 ch grâce à l'ajout de deux turbos.

Une fois la reconstruction terminée, Losee a tenté d'établir un record de vitesse de 382 km/h à Bonneville Salt Flats en 2010. Losee a également commandé un deuxième jeu de portes dont le haut a été retiré pour créer la première et la seule Enzo à toit amovible au monde. Mais depuis quelques années, la Ferrari a disparu de la circulation.

Récemment, cependant, la MM Enzo a refait surface sur Instagram. L'utilisateur @dryl8k accumule maintenant les kilomètres, mais la voiture ne lui appartient pas. Grâce à un arrangement quelconque, Losee a prêté la voiture à @dryl8k, qui a récemment dépassé les 90 000 miles au compteur (144 840 km). Prochain record en vue : les 100 000 miles (160 934 km) !