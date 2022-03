L'hiver n'est généralement pas la saison de prédilection pour sortir les pièces les plus prestigieuses de son garage. Sauf en Suisse, où la neige est épaisse et où les amateurs aisés n'hésitent pas à se faire une délicieuse balade autour du lac, quelles que soient les températures négatives. Mais pourquoi rouler autour du lac quand on peut rouler dessus?

Ainsi va la vie dans la ville alpine de Saint-Moritz, où se déroule un événement appelé The ICE. En l'occurrence, ICE est l'acronyme de International Concours of Elegance, mais c'est aussi un jeu de mot entre la glace (ice en anglais), et l'acronyme désignant les voitures à combustion interne, ICE, ou Internal Combustion Engine.

Et ne pensez pas un instant que la neige et les températures fraîches font fuir les collectionneurs. L'édition 2022 a eu lieu le 26 février dernier, et le programme était rempli de quelques-unes des voitures les plus précieuses du monde. Si vous ne nous croyez pas, alors la galerie de photos ci-dessous devrait achever de vous convaincre :

Galerie: The ICE St. Moritz 2022

17 Photos

45 voitures ont participé à l'événement, qui est revenu en 2022 après une pause de deux ans. Et oui, c'est bien une Ferrari 250 GTO qui a honoré l'évènement de sa présence, sans doute la voiture la plus chère du plateau qui rassemblait d'autres véhicules dont le prix dépasse les 7 chiffres.

Plusieurs voitures de course anciennes de différents genres ont pris place sur le lac ; Ferrari, Jaguar, Alfa Romeo et bien d'autres étaient représentées. Quant aux véhicules de série, les classiques italiens se sont mêlés aux muscles cars américaines et à l'élégance britannique pour donner lieu à un véritable ballet au ralenti. Certes, le conducteur de la Pagani Zonda HP Barchetta semblait un peu réservé, mais avec 800 chevaux et un prix de 15 millions d'euros, c'est compréhensible.

Voir une Lamborghini Countach entamer un véritable ballet sur glace est également jouissif, mais les fins observateurs de voitures remarqueront quelques autres joyaux dans le mélange. La vidéo en haut de l'article montre une Ferrari Testarossa noire construite sur mesure pour Michael Jackson à la fin des années 1980. En parlant de cabriolets Ferrari, que pensez-vous de la 365 GTS/4 ? Et si vous n'aimez pas les classiques italiens, il y avait beaucoup de Jaguar et même une Aston Martin DB5 comme celle de James Bond.

Il faut bien avouer que la Rolls-Royce Corniche Dakar est particulièrement impressionnante également à voir évoluer, tandis que le break Fiat 130 "Villa d'Este" Introzzi ne démérite pas.

On pourrait passer des heures et des heures à regarder ces voitures en action. Cela nous rendrait presque triste que l'hiver soit presque terminé. Presque.