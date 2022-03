La nouvelle Aston Martin V12 Vantage revient se montrer et surtout faire hurler son moteur dans un nouveau teaser, le dernier, qui donne rendez-vous pour la présentation officielle ce 16 mars. Un moment très spécial pour le coupé britannique car, selon la courte vidéo, il s'agira de sa dernière incarnation avant sa retraite définitive.

La phrase "Never Leave Quietly" fait en fait allusion à l'intention d'Aston Martin de ne pas donner suite au modèle, lancé en 2017 avec le moteur V8 d'origine Mercedes, qui est prêt à laisser la place à une voiture de sport 100 % électrique. Il s'agit d'un passage de témoin historique pour l'entreprise, qu'il convient de célébrer comme il se doit.

Pur et dur

Le nouveau teaser ne montre rien de la nouvelle V12 Vantage, se limitant à des plans d'effets et à une bande sonore qui, par moments, laisse entendre le son du 5,2 litres biturbo qui - selon les rumeurs - devrait atteindre 700 ch et 753 Nm de couple, comme sur l'Aston Martin Speedster.

Contrairement au Speedster, cependant, l'Aston Martin V12 Vantage ne devrait pas être proposée en édition limitée. En effet, un court communiqué de presse publié il y a quelque temps rappelait que le modèle sera une "édition finale", donc probablement sans production limitée. Il s'agit certainement d'un modèle de niche, tant en termes de prix que de performances. En effet, quand on se dit que la Vantage "normale" atteint 314 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, imaginez ce que peut faire un modèle doté de près de 200 ch supplémentaires.

Aston Martin V12 Vantage, photos espions

Les différences

Outre le moteur, la V12 Vantage se distinguera (comme vous pouvez le voir sur les photos espion) de sa sœur Mercedes V8 par un certain nombre d'éléments esthétiques tels que le grand diffuseur arrière, avec la paire d'échappements au centre et non sur les côtés, pour un aérodynamisme encore optimisé, et la calandre plus grande.

Comme mentionné, le successeur de la Vantage sera une voiture de sport 100 % électrique, un sort qui sera également partagé avec la DB11, à partir de 2025, mais le V12 continuera à être produite jusqu'en 2026 ou 2027 au plus tard, mais seulement pour des modèles très spéciaux et seulement à la demande des clients. Comme prévu à plusieurs reprises, il n'y aura pas de place pour lui sous le capot du DBX, qui, avec le V8 du DBX707, est désormais le SUV de luxe le plus puissant du monde.

L'objectif d'Aston Martin est de proposer d'ici 2030 50 % de ventes de voitures électriques, 45 % de voitures électrifiées et seulement 5 % de voitures purement thermiques, probablement destinées uniquement à la piste.