Mettre le mauvais carburant dans le réservoir de votre voiture vire toujours au casse-tête. Si vous conduisez une voiture moderne, il y a moins de chances que vous fassiez le plein de diesel au lieu de l'essence ou vice-versa, simplement parce que le mauvais pistolet ne rentrera pas dans le trou.

Il se peut toujours que ce soit la station-service qui se trompe, mais c'est extrêmement rare. En revanche, si vous conduisez une voiture plus ancienne, il faut être plus prudent car rien ne vous empêche de faire le mauvais plein. Et comme vous le savez probablement, la McLaren F1 GTR est une voiture relativement ancienne.

Le premier exemplaire de la voiture de course a été construit en 1995, soit des années avant que certains constructeurs ne commencent à installer des dispositifs permettant de prévenir les erreurs de carburant. Et évidemment, la McLaren F1 GTR n'a pas ce genre de dispositif et donc faire le plein de diesel au lieu de la bonne vieille essence est toujours possible. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé au pilote amateur François Perrodo qui en a fait l'amère expérience. Aïe !

Admettre que l'on a fait une erreur est toujours un coup dur pour l'ego. Mais M. Perrodo a décidé de partager son erreur sur les médias sociaux pour que tout le monde puisse la voir et probablement en rire. Dans deux posts Instagram, le pilote explique comment il voulait se faire une belle journée sur piste il y a quelques semaines, mais que tout s'est terminé avec une F1 GTR qui ne démarre tout simplement pas.

Une chose est sûre, on apprend de ses erreurs. Et l'autocollant "Francois No Diesel" au-dessus du bouchon du réservoir de la voiture permettra de ne plus jamais se tromper.

"Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment précis (en fait, probablement rien), mais j'étais tellement heureux et excité que j'ai juste attrapé le premier pistolet disponible (qui était d'ailleurs bleu, comme le 97 Ultime !) et j'ai commencé à remplir la voiture", raconte François Perrodo. "Quoi qu'il en soit, un conseil très important aux propriétaires de McLaren F1 : la voiture est formidable et on pourrait penser que Gordon n'a fait aucun compromis. Sauf qu'il en a fait un, la voiture ne roule pas au diesel..."

Nous ne savons pas quel est l'état actuel du véhicule et si elle peut de nouveau démarrer. Cependant, si vous mettez du diesel dans une voiture à essence, il faut généralement vidanger le réservoir, rincer tout le système et remplacer les filtres à carburant. Si vous avez de la chance, le moteur fonctionnera à nouveau sans problème quelques kilomètres après lui avoir donné le carburant dont il a besoin. Avec la F1 GTR, cependant, il y a de fortes chances que ce ne soit pas aussi simple.