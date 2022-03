Alors que la première course de la saison 2022 de Formule 1 aura lieu le week-end prochain, nous avons décidé de vous emmener faire une visite virtuelle des modèles réduits les plus réalistes. Pour le fan de F1 absolu, les modèles à l'échelle 1:4 sont ceux qu'il faut avoir... à condition que votre porte-monnaie le permette. Rassurez-vous, d'autres voitures de course sont construites à des échelles plus petites (1:8, 1:12 et 1:18).

La réplique qui a retenu notre attention chez Amalgam est la Mercedes-AMG F1 W11 de la saison 2020. Plus précisément, il s'agit de la voiture qui a participé au Grand Prix du Portugal cette année-là. Ce modèle réduit est majestueux et fait un quart de la taille de la vraie voiture, soit plus de 1,25 mètre de long.

32 Photos

Chaque modèle prend plus de 450 heures à construire et peut être non seulement être la voiture de Lewis Hamilton, mais aussi celle Valtteri Bottas ou de George Russell. Selon Amalgam, le modèle à l'échelle 1:4 de la W11 est en cours de développement et est fidèlement reproduit à l'aide des dessins CAO originaux et des codes de peinture fournis par l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas.

Sept modèles sont en cours de fabrication avec le numéro 44 de Lewis Hamilton, plus cinq autres pour les éditions Bottas et Russel sous licence officielle. Il faut plus de 4500 heures pour développer ce modèle, il n'est donc pas surprenant qu'il faille débourser la coquette somme de 35 039 $ (31 710 € au taux de change actuel).

16 Photos

Payer un prix à cinq chiffres pour un modèle réduit est irréaliste pour la plupart d'entre nous, mais ne vous inquiétez pas, les modèles à l'échelle 1:8 sont beaucoup moins chers. C'est le cas de la Ferrari SF1000 avec sa livrée spéciale créée pour célébrer les 1000 courses en F1 du Cheval Cabré. Il s'agit du Grand Prix de Toscane 2020 avec le n°5 de Sebastian Vettel ou le n°16 de Charles Leclerc. Elle mesure plus de 28 pouces (71 centimètres) de long.

Elle ne coûte "que" 9809 dollars (8877 € au taux de change actuel) et est limitée à 50 pièces. Cette pièce a également été fabriquée à l'aide de dessins CAO originaux et de codes de peinture fournis par la Scuderia Ferrari pour reproduire fidèlement le modèle réduit. Plus de 2500 heures ont été investies dans le développement et plus de 250 heures ont été consacrées à la fabrication manuelle de chaque pièce. Il s'agit sans doute de l'une des plus belles livrées de F1 de l'ère moderne.

Galerie: BMW Sauber F1.07 modèle réduit par Amalgam

4 Photos

Si une voiture entière est trop chère, des répliques à l'échelle 1:12 de divers nez de voitures de F1 sont disponibles et beaucoup moins chères. Par exemple, celle-ci imite le style de l'avant de la BMW Sauber F1.07 de la saison 2007. Elle ne vous coûtera que 211 dollars (190 € au taux de change actuel) et fait écho à la première voiture de Formule 1 entièrement conçue par BMW. La société à l'origine de la voiture de course a collaboré avec Amalgam, ce qui a permis à cette dernière de numériser la voiture originale.

Comme les autres modèles à l'échelle 1:12, la BMW Sauber F1.07 mesure environ 15 pouces (38 centimètres) de long. Amalgam propose également des nez similaires pour la Red Bull Toro Rosso STR2 et la Spyker F8-VII de la même saison. En outre, le nez de la voiture de course McLaren MP4-30 pilotée par Fernando Alonso en 2015 est disponible. Pour les voitures plus récentes, on trouve également ceux de la Ferrari SF90 de 2019 et de la McLaren MCL35M de l'année dernière.

Galerie: McLaren MP4/4 modèle réduit par Amalgam

18 Photos

Si vous voulez toujours la voiture entière mais à une échelle plus petite de 1:18, l'emblématique McLaren MP4/4 est notre choix de la gamme pour 911 $ (équivalant de 824 €). Amalgam a décidé de créer une réplique de la voiture qu'Ayrton Senna a conduite jusqu'à la victoire lors du Grand Prix du Japon 1988 pour remporter son premier titre de champion des pilotes. Elle mesure 10 pouces (25 centimètres) de long et représente l'une des meilleures voitures de l'histoire de la F1, ayant remporté 15 des 16 courses.

Amalgam propose également des modèles à l'échelle 1:18 de voitures de F1 récentes, notamment la McLaren MCL35M du Grand Prix de Monaco 2021 et la Ferrari SF21 de la saison dernière. Les voitures de course SF71H et SF90 de Sebastian Vettel font partie du catalogue, tout comme la voiture de Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 2019.

Galerie: Ferrari SF21 volant modèle réduit par Amalgam

9 Photos

En dehors des modèles réduits de voitures et de leurs pièces de carrosserie, vous pouvez également vous offrir une réplique grandeur nature d'un volant de F1. Pour l'instant, Amalgam propose le modèle à l'échelle 1:1 du volant de la Ferrari SF21 pour 6010 $ (5440 € au taux de change actuel), ainsi que celui des voitures F2008, F2007 et F2004. Le volant de la Mercedes-AMG W11 de 2020 est également disponible.