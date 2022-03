Il n'y a pas si longtemps, le créneau des SUV coupé était exclusivement réservé aux voitures de luxe. Depuis, il s'est démocratisé, et le Renault Arkana est parfois considéré par certains comme le BMW X4 du "pauvre".

Et le Renault Arkana ne restera pas longtemps sans concurrence française sur son créneau puisque Peugeot a été surpris en train de tester un SUV à la silhouette de coupé. Il devrait être basé sur la dernière génération de la compacte 308. Mais alors quelle est la place de ce véhicule dans la gamme, puisque le Lion vend déjà les 2008 et 3008 ?

Eh bien, elle sera probablement plus chère que les deux et servira d'alternative plus "stylée". Elle sacrifiera une partie de la garde au toit et de la capacité de chargement à l'arrière en raison de son pavillon fuyant. Et si le nouveau modèle de Peugeot a récemment été aperçu en tant que mule d'essai grimé avec une carrosserie modifiée de 308 SW de la génération précédente, c'est désormais le modèle final qui a été surpris !

Selon les rumeurs, il devrait s'appeler "4008". Ce ne serait pas la première Peugeot à porter ce nom puisqu'un petit crossover portant le même nom a été construit par Mitsubishi entre 2012 et 2017, basé sur l'ASX. Nous savons en revanche qu'il porte le nom de code "P54" et qu'il sera assemblé en France dans l'usine de Mulhouse où est fabriquée la 308.

Un "Crossover" apparaît bel et bien dans la feuille de route de Stellantis pour 2022, avec une motorisation hybride rechargeable. En d'autres termes, le Peugeot 4008 sort cette année et héritera probablement de la configuration PHEV de la 308 électrifiée et de son modèle jumeau, la nouvelle Opel Astra. Le SUV coupé basé sur l'EMP2 devrait avoir une puissance combinée de 225 chevaux, une batterie de 12,4 kWh, une transmission automatique à huit vitesses, un moteur électrique de 81 kW et une traction avant.

Peugeot reste encore très discret sur celui qui devrai affronter l'Arkana , mais nous ne serions pas surpris de le voir en octobre prochain au Mondial de l'Automobile de Paris 2022. Les ventes en Europe devraient commencer avant la fin de l'année. En ce qui concerne les prix, elle coûtera probablement plus cher que la 308.

Le 4008 et l'Arkana ne seront pas les deux seuls SUV coupé compacts du segment grand public, puisque le groupe VW possède l'ID.5 et l'Enyaq, bien que ces deux derniers soient des véhicules électriques.