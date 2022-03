L'hypothèse circulait depuis quelques semaines dans les allées de Sant'Agata Bolognese, et voici qu'elle vient d'être confirmée officiellement : Lamborghini produira à nouveau les 15 Aventador Ultimae perdus dans le naufrage du cargo Felicity Ace au large des îles Canaries.

Le PDG Stephen Winkelmann l'a confirmé dans une note. La décision n'a pas été facile à prendre pour l'entreprise, notamment en raison de la crise des puces qui affecte toujours l'ensemble du secteur, mais ne pas livrer les rares hypercars à plus de 550 000 dollars aux riches clients américains n'était pas une option.

Pour rappel, Lamborghini avait pas moins de 85 véhicules dans le bateau, dont une majorité d'Urus qui lui, est toujours en production.

Le choix de Lamborghini n'a pas été facile à prendre. L'Ultimae est la toute dernière et très spéciale Aventador produite dans l'histoire du modèle, et les 15 exemplaires à bord du bateau qui a sombré avaient été commandés par de riches clients américains qui n'auraient jamais accepté un remboursement financier ou une solution alternative avec une autre voiture.

Stephen Winkelmann a déclaré à Automotive News :

C'est l'édition qui a mis fin à la production de l'Aventador pour de bon et il y avait 15 exemplaires à bord du navire. Nous avons rassemblé toutes nos idées et, heureusement, nous avons pu reproduire ces voitures, de sorte que nos clients aux États-Unis ne subiront aucune perte à cause du navire coulé. C'est une bonne nouvelle, on peut remplacer toutes les autres voitures à bord.