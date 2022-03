Alors que la plupart des analystes et des consommateurs s'inquiètent de la transition des voitures à moteur à combustion interne vers les voitures électriques, il y a un autre aspect de l'histoire qui est beaucoup moins connu. Les voitures à hydrogène ont enregistré l'an dernier des chiffres très modestes, mais plutôt intéressants.

Les chiffres compilés par JATO Dynamics indiquent que les ventes mondiales de voitures à hydrogène s'élèvent à 15 500 unités dans le monde en 2021. Bien que ce chiffre soit très faible par rapport aux immatriculations de véhicules avec d'autres types de carburant, la demande a augmenté de 84 % depuis 2020, année durant laquelle 8400 véhicules avaient été vendus. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'augmentation par rapport aux niveaux pré-pandémiques : +103%.

Un segment de niche, mais pour combien de temps ?

Il est extrêmement rare de voir une voiture à hydrogène dans les rues. Depuis 2011, quelque 41 700 véhicules ont été vendus sur les marchés mondiaux, soit le même nombre de voitures vendues en Chine par le groupe Volkswagen en seulement quatre jours. Leur prix élevé et, surtout, le manque d'infrastructures sont la principale raison de ces faibles chiffres. En plus du choix très limité de modèles actuellement proposés par les fabricants.

En effet, les 98% du volume des voitures à hydrogène vendues l'année dernière correspondent à seulement deux modèles : le Hyundai Nexo et la Toyota Mirai. Le reste provient des dernières unités vendues de la Honda Clarity et de très peu de voitures de test de marques telles que Renault, Maxus, BMW et Peugeot.

Cependant, les plans sont totalement opposés aux volumes actuels. Après l'introduction de la deuxième génération de la Toyota Mirai en 2020-2021, d'autres constructeurs automobiles tels que BMW ou le groupe Volkswagen développent des véhicules à hydrogène ainsi qu'une gamme de nouvelles voitures électriques.

Par exemple, BMW prévoit de produire 100 unités d'essai du X5 à hydrogène cette année. Le coréen Kia a annoncé son intention de disposer d'une gamme de piles à combustible en 2028. Le groupe Volkswagen concentre toute la recherche et le développement sur sa marque haut de gamme Audi, qui compte déjà plus de 100 personnes travaillant sur l'hydrogène. Daimler et Volvo Trucks misent également sur cette technologie pour leurs camions.

Pour en savoir plus : Comment fonctionne une voiture à hydrogène ?

La Corée est loin devant

En attendant que ces voitures annoncées se concrétisent, la réalité montre que la Corée du Sud est de loin le plus grand marché pour les voitures à hydrogène. Les chiffres pour 2021 placent cette nation asiatique devant d'autres grands acteurs comme les États-Unis et la Chine.

Grâce à la domination de Hyundai et à l'expansion de ses infrastructures, la Corée a représenté à elle seule 55 % du volume mondial. Les ventes sont passées de près de 5800 unités en 2020 à un peu plus de 8500 unités l'année dernière. Dans tous les cas, il s'agissait du Hyundai Nexo, la voiture à hydrogène la plus vendue au monde. Bien que 92 % des livraisons de Nexo aient eu lieu dans son pays d'origine, le total mondial a atteint 9208 unités.

Le Nexo, mis en vente en 2018, a devancé la Toyota Mirai, qui a lancé sa deuxième génération en 2019, réalisant ainsi une augmentation de 257 % des livraisons l'an dernier par rapport à 2020. Contrairement aux fortes ventes nationales du Nexo, le principal marché de la Mirai en 2021 était les États-Unis avec 2629 unités, suivis du Japon avec 2438 unités et de l'Europe avec 730 véhicules.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à JATO Dynamics.