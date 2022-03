BMW n'a proposé la Série 5 E28 qu'en tant que berline. Le modèle n'a pas jamais de variante Touring avant la génération suivante, la E34 premier break Série 5 de l'histoire. Et pourtant, il existe bien un break E28 dans le monde, un modèle unique, réalisé par un passionné du modèle, et de drift !

Mateusz Dąbski a construit la E28 Touring que vous découvrez dans la vidéo ci-dessus, en transplantant un arrière de Mercedes W123 sur la BMW. Il a dû modifier le pilier C au profit du pilier D et recréer à sa place un nouveau pilier C qui relie l'arrière de la Mercedes au reste de la BMW. Il a également dû allonger le toit. Dąbski a acheté la voiture pour 250 ou 350 $ avec l'intention de la transformer en voiture de drift. Cependant, il a dû faire plus de travail pour y parvenir.

Il a remplacé la suspension avant de la voiture par celle d'une BMW Série 3 E36. Des ailes personnalisées ont fourni l'espace nécessaire pour les roues de 15 pouces de la voiture et leur déport négatif. Il a également peint son break de manière unique - des flammes bordeaux sur un extérieur bleu foncé. Il ne voulait rien de trop voyant, et le résultat final reste reste relativement discret.

Ceci dit, si BMW n'a pas proposé de break E28, certains préparateurs l'ont fait, comme Schulz Tuning, bien que Dąbski ait noté qu'ils utilisaient un arrière de VW Passat sur leurs voitures. Il a choisi l'arrière de la Mercedes parce qu'il pensait qu'il était plus agressif, ce qui donne à la voiture beaucoup plus de caractère.

La voiture a été terminée et a participé à sa première compétition de drift un an après que Dąbski l'a achetée. S'il ne cherche pas à la vendre, il ne semble pas contre l'idée que tout est à vendre pour un bon prix. Il a dit qu'il s'en construirait une autre s'il devait la vendre. Il a en effet utilisé ce projet pour apprendre à construire un break E28 afin de pouvoir en réaliser d'autres.