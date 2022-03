La conférence de presse annuelle de Porsche a été assez mouvementée puisqu'elle comprenait un certain nombre d'annonces importantes. Le PDG de la société, Oliver Blume, est monté sur scène pour reconfirmer l'arrivée prochaine de la 911 Hybrid, dotée d'une technologie adaptée de la 919 Hybrid qui a gagné au Mans.

De plus, le patron a mentionné que la remplaçante de la 718 Boxster / Cayman sera uniquement un véhicule électrique et qu'elle arrivera en 2025. Il s'agit de tremplins vers un objectif d'électrification plus important.

En 2025, les équipes de Zuffenhausen veulent que les hybrides rechargeables et les VE (véhicules électriques) représentent la moitié de leurs ventes. Bien qu'il ne soit pas précisé, ce pourcentage tient probablement compte de la 911 hybride non-PHEV qui devrait arriver avant le milieu de la décennie. En 2030, les voitures purement électriques devraient représenter à elles seules plus de 80 % des livraisons totales de l'entreprise.

Avant cela, Porsche travaille d'arrache-pied à la préparation du prochain Macan. Basé sur la plateforme PPE co-développée avec Audi, le crossover électrique est entré en phase de test en mai 2021 et sera commercialisé l'année prochaine. Environ trois millions de kilomètres d'essai auront été effectués d'ici à sa mise en vente. Tout comme les Taycan (berline et breaks Cross et Sport Turismo), il bénéficiera d'une architecture 800 volts pour permettre des capacités de recharge rapide jusqu'à 350 kW.

L'arrivée de l'électrique ne va pas tuer la version à essence tout de suite. Le responsable de la ligne de produits du véhicule, Sebastian Staiger, a laissé entendre dans une interview accordée l'année dernière à Autocar que le modèle à moteur thermique serait abandonné autour de 2024. En d'autres termes, les deux visages du Macan coexisteront pacifiquement pendant environ deux ans avant la disparition du thermique.

Ses soubassements sont développés pour des modèles à propulsion et à traction intégrale équipés respectivement d'un et de deux moteurs électriques. L'EPI est considéré comme une plateforme MEB plus évoluée qui prend en charge les roues arrière directrices, la suspension pneumatique et la vectorisation du couple. Pour les modèles équipés de la transmission intégrale, le moteur monté à l'avant n'interviendra que lorsque sa puissance supplémentaire sera nécessaire. Sinon, les voitures resteront en mode propulsion pour maximiser l'efficacité.

La 718 électrique s'inspirera de la Mission R de l'année dernière, mais elle renoncera à la plateforme du concept adaptée de l'actuel Cayman pour obtenir de toutes nouvelles bases adaptées aux véhicules électriques. Tout comme le Macan, on s'attend à ce que le modèle offre également une traction intégrale, puisque le concept de l'IAA de Munich 2021 était équipé de deux moteurs électriques. Le concept était techniquement une voiture de course, ce qui signifie que la version routière ne sera pas aussi extrême.

Porsche reste très discret sur la Panamera et le Cayenne, mais la logique voudrait que les deux resteront dans les années à venir comme les seuls PHEV de Porsche. Plus tard, Porsche a répété à plusieurs reprises que la 911 serait la dernière voiture de la société à être entièrement électrique. Cela arrivera inévitablement, mais pas avant 2030.