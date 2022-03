Le Volvo Embla, le successeur électrique du XC90, est l'un des modèles les plus attendus des prochaines années. Créé en collaboration avec des géants de la haute technologie tels que NVIDIA, Luminar et Google, le SUV suédois sera le premier Volvo électrique et constituera une étape importante dans l'abandon des moteurs thermiques par la marque.

Il faudra attendre 2023 pour le voir dans son aspect officiel, mais nous avons déjà essayé de l'imaginer avec notre reconstruction graphique exclusive.

La carrosserie est déjà "connectée"

Le rendu s'inspire du Volvo Concept Recharge, auquel l'Embla (dont le nom n'a pas encore été officiellement confirmé) devrait emprunter de nombreuses solutions, à commencer par le design. Le vaisseau amiral électrique de l'entreprise suédoise misera sur un style dynamique avec une hauteur contenue et un empattement généreux pour accueillir le pack de batteries et, surtout, augmenter l'espace à bord.

Galerie: Volvo Embla, l'illustration de Motor1.com

À l'avant, la Volvo conservera quelques éléments distinctifs, comme les phares à LED en forme de marteau de Thor. Les lignes latérales seront épurées, mais aussi musclées avec de grandes roues en alliage de forme aérodynamique mesurant peut-être jusqu'à 22 pouces. Dans le rendu, à la place des rétroviseurs, il y a des caméras comme dans le concept Recharge.

Volvo Embla, rendu par Motor1.com

Le toit devrait être bicolore et intégrer le capteur LiDAR fourni par Luminar. Ce sera l'"œil" du SUV et lui permettra d'analyser les conditions de circulation en temps réel, en envoyant des informations au "cerveau" de conduite autonome développé par NVIDIA.

Volvo Concept Recharge

À cet égard, l'Embla recevra le système de "conduite non supervisée" Ride Pilot, qui fera ses débuts sur les modèles proposés en Californie avant d'arriver en Europe. Entre autres choses, le système s'améliorera constamment grâce à des mises à jour over-the-air créées à partir de données collectées sur différents modèles Volvo.

Une expérience de conduite connectée et efficace

La cabine de l'Embla sera minimaliste et connectée. L'info-divertissement sera toujours basé sur le système d'exploitation Android Automotive avec une nouvelle expérience utilisateur pour améliorer l'intuitivité des commandes pendant la conduite.

Ces qualités seront complétées par l'éco-durabilité de Volvo, avec des garnitures fabriquées à partir de matériaux recyclables afin de minimiser l'utilisation de matières premières provenant de chaînes d'approvisionnement très polluantes.

Volvo Concept Recharge

Quant aux batteries, elles seront développées avec le compatriote Northvolt et seront intégrées directement dans le plancher afin d'augmenter la solidité structurelle et d'optimiser le poids et sa répartition. Volvo vise à augmenter la densité énergétique des cellules afin d'accroître le rendement de 50 % par rapport aux batteries actuelles. À long terme (peut-être d'ici 2030), l'objectif est d'atteindre une autonomie de 1000 km.

Volvo Concept Recharge

Il est encore trop tôt pour parler de performances, mais il est très probable que le SUV offrira une recharge bidirectionnelle et la technologie V2G. Grâce à ces caractéristiques, l'Embla pourrait devenir une sorte de grande banque d'énergie permettant d'alimenter des équipements électriques ou une maison entière.