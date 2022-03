Lors de sa conférence de presse annuelle, Volkswagen, en tant que constructeur, a non seulement exposé ses chiffres financiers et commerciaux pour 2021, avec moins de voitures vendues mais des bénéfices en hausse grâce à une réorganisation majeure de sa gamme et de ses systèmes de production, mais a également parlé de stratégie.

L'une des pierres angulaires de l'avenir est, bien entendu, l'électrification, un processus de renouvellement que Volkswagen a pleinement adopté. Pour expliquer cette décision, le PDG Ralf Brandstatter a expliqué pourquoi Volkswagen ne croit pas aux carburants synthétiques, par exemple.

L'électricité pour tous

"Les carburants synthétiques ne sont pas adaptés à une marque à fort volume comme Volkswagen", a expliqué M. Brandstatter, "ils sont disponibles en quantités limitées et sont chers. Ils ne seraient pas rentables." Sommes-nous destinés à voir disparaître le moteur à combustion interne ? "Notre voie est claire", a ajouté le numéro un de VW, "nous nous concentrons sur l'électrique. Les voitures alimentées par des batteries seront bientôt jusqu'à 30 % plus efficaces que les voitures actuelles et pourront répondre aux besoins de nombreux conducteurs. Il n'y a aucune raison d'explorer d'autres solutions. En tout cas pas pour nous, étant donné notre nature de marque à fort volume."

M. Brandstatter a également confirmé que l'entreprise se prépare à lancer un nouveau modèle électrique chaque année jusqu'en 2026. Après l'ID.Buzz, qui a été accueilli avec beaucoup d'admiration même aux États-Unis, Volkswagen présentera au Salon de l'automobile de Shanghai en avril le concept Aero B, également basé sur la MEB, qui devrait anticiper ce que l'on pourrait considérer comme la Passat à zéro émission, attendue en 2023. La voiture de série inspirée de l'ID.Life est également confirmée parmi les modèles à venir, prévue pour 2025.

Dissension dans le groupe VW

Pour en revenir à la question des carburants synthétiques, si Volkswagen en tant que marque a déclaré ne pas être intéressée, d'autres marques du groupe explorent les possibilités offertes par ce type d'essence. Audi et Porsche, par exemple, bien qu'elles soient également axées sur l'électrique, pensent qu'elles peuvent être appliquées.

Oliver Blume, lors du dernier salon de l'automobile de Munich, a par exemple déclaré : "Je pense que les carburants synthétiques peuvent être bons s'ils sont utilisés de la bonne manière. Je pense à un conducteur qui, dans 20 ans, voudra encore conduire la Porsche 911 qu'il a achetée aujourd'hui. S'il remplit son réservoir avec un carburant synthétique, il réduira quand même les émissions."

En revanche, l'application de l'hydrogène aux voitures vertes fait l'unanimité. Herbert Diess l'a dit sans détour il y a environ un an: "L'hydrogène vert est nécessaire pour la production d'acier, dans la chimie et pour l'industrie aéronautique. Il ne peut pas être utilisé pour les voitures. Il est trop cher, inefficace, lent et difficile à épandre et à transporter. En somme, je ne vois pas de voitures à hydrogène à l'horizon." Ce qui ne semble pas être l'avis de constructeurs comme Toyota ou encore BMW...