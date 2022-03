Au Royaume-Uni, une entreprise veut transformer une Ferrari Testarossa en voiture électrique. Sacrilège ou innovation ? L'idée vient de l'atelier Electric Classic Cars, qui se décrit comme"le plus grand convertisseur de voitures classiques en modèles à émission zéro".

En effet, l'entreprise spécialisée dans le retrofit s'est fait un nom par le passé en créant des Porsche 911, des Range Rover classiques et des Mercedes SL alimentées par batterie. Et voici que le nouveau projet se concentre sur la célèbre sportive de Maranello des années 1980.

Comment fonctionne la conversion

Selon l'atelier, tous les propriétaires n'apprécient pas les voitures classiques à moteur à combustion interne. Les coûts d'entretien, les réparations, la consommation élevée de carburant et les restrictions de conduite dans certaines villes sont quelques-uns des griefs des clients qui se tournent vers les voitures classiques électriques.

C'est pourquoi l'entreprise est spécialisée dans l'installation de groupes motopropulseurs électriques dans des voitures classiques comme la Testarossa présentée dans les deux vidéos. Le fondateur de l'atelier, Richard Morgan, explique ici les premières étapes du projet, au cours desquelles les concepteurs tentent de déterminer le type de moteur électrique et de batterie à installer.

L'objectif de la société est en effet de conserver autant que possible le même poids et le même équilibre que sur la voiture d'origine afin de ne pas détériorer la dynamique de conduite.

Avec un plein d'essence, la Ferrari pèse 1650 kg sur la balance, alors que sans le moteur et tous les composants thermiques, le poids tombe à 966 kg. La différence de 684 kg est le "poids cible" fixé par l'entreprise pour l'ensemble de la transformation.

La voiture électrique sera plus légère et plus rapide

Dans la deuxième vidéo, Morgan parle de la phase opérationnelle et de la façon dont la Ferrari sera réellement transformée en voiture électrique. L'entreprise utilisera un moteur Tesla de 125 kg installé à la place du moteur 12 cylindres d'origine, un pack de batteries lithium-ion placé entre le plancher et le capot avant pour un total de 312 kg, et d'autres composants pour atteindre un maximum de 635 kg.

L'atelier anglais ne parle pas expressément des performances telles que l'accélération, la vitesse de pointe et l'autonomie, laissant le reste de l'histoire aux futures vidéos. Nous verrons donc comment se déroule l'histoire de cette "Teslarossa".

D'autres projets de ce type ont toutefois permis d'améliorer considérablement les performances par rapport aux modèles originaux. Par exemple, la Ford Mustang Fastback 1966 développée par British Charge est équipée de deux moteurs électriques à la place du V8 Big Block pour un total de 544 ch et un sprint de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Bien sûr, il faut être prêt à renoncer à l'expérience sonore que seules certaines voitures du passé peuvent offrir...