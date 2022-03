Après l'Alfa Romeo Tonale, une autre marque italienne en difficulté réduit la taille de ses SUV pour attirer plus d'acheteurs et proposer une alternative aux Allemands. Maserati a annoncé le Grecale pendant des mois et des mois, pendant lesquels nos espions ont capturé des prototypes à de nombreuses reprises.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est fin c'est pour... aujourd'hui ! Dans quelques heures aura lieu la première mondiale du Grecale, un modèle qui se situe sous le Levante et dont le Trident compte beaucoup pour redresser la barre.

Bien que la version entièrement électrique portant le nom de Folgore ait également été aperçue à plusieurs reprises, le véhicule électrique ne sera pas présenté avant 2023. Aujourd'hui, nous ne verrons que le modèle à essence, avec une version Trofeo haute performance, comme le montre le clip ci-dessous. D'après un aperçu publié précédemment, la version sportive promet de délivrer une puissance qui "vous fera tomber à la renverse".

Attendez-vous à ce que le Maserati Grecale repose sur la même plateforme Giorgio développée par FCA que les Alfa Romeo Giulia et Stelvio. La logique nous dit que nous verrons des moteurs mild-hybrides (hybridation douce) à quatre cylindres et un V6 réservé à la Trofeo. Il devrait être nettement plus petit que le Levante, qui mesure 5 m de long, 1,9m de large et 1,6 m de haut, avec un empattement de 3 mètres.

La réponse tardive de Modène au Porsche Macan a été présentée et repérée avec un tout nouvel intérieur débordant de technologie et d'espace pour sa catégorie. C'est sûr que les fans de la marque préféreraient voir la nouvelle GranTurismo en premier, mais on doit bien admettre que le Grecale est bien plus important d'un point de vue commercial. Oui, c'est encore un autre crossover, mais ce type de carrosserie est ce qui attire les acheteurs à la recherche d'une voiture polyvalente.

Le Grecale devra faire face à une rude concurrence et nous sommes impatients de voir si Maserati a fait assez pour être à la hauteur du battage médiatique qu'elle a créé ces derniers mois. C'est exactement le genre de modèle dont elle a besoin dans son portefeuille car les berlines vieillissantes Ghibli et Quattroporte ne suffisent pas. Nous pourrions dire la même chose de la MC20, car il s'agit d'un produit à faible volume en raison de la nature du segment dans lequel elle est en concurrence.

Si vous voulez quelque chose de plus grand que le Grecale, Maserati a déjà confirmé une deuxième génération de Levante. Elle est prévue pour le milieu de la décennie et aura également droit à sa version électrique.

En attendant, rejoignez-nous pour la première mondiale du Maserati Levante ce mardi 22 mars à 14 heures (heure de Paris) !