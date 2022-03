La Chevrolet Corvette Z06 Carbon Edition 2011 a fait irruption sur la scène avec un moteur V8 puissant et de nombreuses pièces provenant de la ZR1. La Z06 "CE" n'a jamais reçu le compresseur de la ZR1, mais elle a reçu des améliorations de suspension, des pièces en fibre de carbone et autres, ce qui en fait une formidable voiture de performance et le véhicule parfait pour se rendre au dernier Texas Mile.

Le coupé y a d'ailleurs atteint une vitesse stupéfiante de 390,6 kilomètres par heure (242,7 miles par heure).

On ne sait pas exactement quelles modifications ont été apportées à la Corvette, mais ce que l'on peut voir est impressionnant. La Z06 est équipée de quelques éléments aérodynamiques supplémentaires à l'arrière, avec des jambes de force fusionnées au pare-chocs arrière pour maintenir le tout. Le coupé est également équipé d'un parachute, ce qui témoigne des prouesses de la voiture en matière de performances et de son utilité lorsqu'elle décélère à près de 250 mph. Chevrolet a initialement présenté la Z06 Carbon Edition avec des freins en carbone-céramique, mais il est peu probable que cette voiture ait encore les freins d'origine.

La Z06 Carbon Edition a été lancée avec un V8 LS7 de 7,0 litres à aspiration naturelle développant 511 chevaux (376 kilowatts) et un couple de 637 Newton-mètres, comblant ainsi l'écart entre la Z06 normale et la ZR1 plus sexy disponible à l'époque. Le moteur pouvait propulser le coupé à 60 mph (96 km/h) en moins de quatre secondes, avec une vitesse de pointe de 198 mph (318 km/h). La Z06 ici modifiée va encore bien plus vite !

Voilà les différentes vitesses de passage sur cet exercice du mile départ arrêté :

140,3 mph (225,7 km/h) au quart de mile (402 mètres)

184,4 mph (295,7 km/h) au demi-mile (804 mètres)

242,7 mph (390,6 km/h) au mile (1,6 km)

Par comparaison, c'est environ 20 mph (32 km/h) de plus que le temps au quart de mile de la Corvette de série. Tout ça pour tutoyer les 400 km/h !

Les voitures ont beaucoup plus de puissance et de vitesse que ce que nous sommes légalement autorisés à utiliser sur les routes publiques. C'est une drôle de dichotomie, car certaines voitures capables de dépasser plusieurs fois la limite de vitesse sortent tout juste de l'usine et peuvent être conduites par n'importe qui. Cependant, le défi consiste à trouver l'espace nécessaire pour utiliser toute cette puissance, et les événements de type "standing-mile" comme le Texas Mile permettent aux propriétaires de mettre en valeur leurs voitures et leurs compétences techniques.