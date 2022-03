C'est un nouveau chapitre qui s'apprête à s'ouvrir pour Smart. La société mère Daimler s'est associée à Geely pour construire un tout nouveau crossover électrique, véhicule qui est actuellement dans ses dernières phases de développement. Une nouvelle série de photos espion nous montre un prototype camouflé avec des plaques d'immatriculation tchèques en train de se recharger dans une station de recharge rapide quelque part en Europe.

Plusieurs choses méritent d'être soulignées ici. Tout d'abord, la Smart #1, comme on l'appelle pour l'instant, présente des poignées de porte escamotables et des rétroviseurs latéraux fixés aux portes avant. À nos yeux, le profil général ressemble à un mélange entre une Mini Countryman et une Mercedes-Benz GLB. Certaines lignes à l'arrière nous rappellent même aussi l'Opel Adam.

Galerie: Smart #1 photos espion

27 Photos

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un véhicule purement électrique et il semblerait que Smart le proposera avec deux options de batterie. La version longue autonomie serait équipée d'une batterie de 60 kWh, ce qui pourrait suffire pour une autonomie entre deux charges de 430 kilomètres. Certaines sources affirment que la Smart #1 sera propulsée par un seul moteur électrique de 197 chevaux (145 kilowatts), monté sur l'essieu arrière. D'autres affirment que le moteur sera plus puissant.

Ces nouvelles photos espion nous permettent de jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle, bien qu'il y ait encore beaucoup de camouflages couvrant la plupart des surfaces. Le tableau de bord nous rappelle ce qui se fait chez Mercedes, bien qu'il y ait un écran d'infodivertissement de type tablette au centre. Deux grandes bouches d'aération rondes sont positionnées juste en dessous de l'écran et l'énorme console centrale semble flotter au-dessus du sol.

Et voici le concept : Smart Concept #1 - Les prémisses du premier SUV signé Smart

Un certain nombre de détails indiquent qu'il s'agit probablement d'un crossover à l'allure sportive. Les étriers de frein sont peints en rouge. Une couleur que l'on retrouve sur les ceintures de sécurité dans l'habitacle, ce qui contraste avec le design des sièges en cuir noir et blanc. Les rétroviseurs latéraux ont également des bouchons rouges et de petites caméras sont intégrées, très probablement utilisées par les systèmes d'assistance électronique du véhicule. La carrosserie semble être finie en blanc, probablement avec un toit noir contrastant.

La version de production de la Smart #1 devrait faire ses débuts le mois prochain, en avril.