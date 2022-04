Cela fait déjà un certain temps que Peugeot pense à SUV coupé. Ce qui était une niche réservée aux constructeurs premiums allemands est devenu un terrain sur lequel les constructeurs généralistes n'hésitent plus à se lancer. À l'image de Renault avec son Arkana.

C'est justement face à ce dernier que celui que l'on appelle parfois 4008 ou 408 Crossover viendra batailler. Et tout juste quelques jours après avoir surpris le prototype de développement lourdement camouflé, notre graphiste maison nous livre ici une illustration plus vraie que nature de ce à quoi ce futur SUV coupé signé de la marque au Lion devrait ressembler. Ça vous plait ?

Pour ce qui est du nom qu'il prendra, difficile à dire car 4008 et 408 ont déjà été utilisés dans le passé, le premier pour une version badgée Peugeot du Mitsubishi ASX, le second pour la 308 à coffre sur certains marchés comme la Chine.

Celui que l'on connaît déjà sous le nom de code interne de P54 peut être considéré comme une version crossover de la nouvelle Peugeot 308. Surélevé et avec un pavillon fuyant, il reprendra des codes esthétiques mêlant break et SUV, un peu à la manière du cousin Citroën C5 X.

Le design de cette Peugeot 4008 reprend de nombreux éléments de la compacte 308. À commencer par une face avant qui devrait être très similaire, avec cette large et imposante calandre qui fait le lien entre les feux. Le nouveau logo de la marque sera au centre de la calandre qui reprendra les points chromés, ainsi que sur les ailes avant.

Le capot devrait être celui de la 308 tandis que tout au bout, entre le capot et la calandre, on devrait retrouver le monogramme 408 (ou 4008). Enfin le SUV coupé devrait laisser apparaître une large entrée d'air trapézoïdale au niveau du bouclier.

Pour se démarquer de sa petite soeur 308, le 4008 devrait montrer encore un peu plus les crocs, c'est le cas de le dire, avec des "canines" lumineuses à LED qui pourraient être encore un peu plus grandes, histoire d'être encore un peu plus agressif visuellement. Pour aller dans ce sens, les fausses entrées d'air latérales à l'avant pourraient être encore un peu plus imposantes que sur la compacte. Enfin des seuils de portes latéraux noirs seront visibles pour ajouter au côté crossover.

Notre illustration reprend les rétroviseurs extérieurs et les poignées de portes de la Citroën C5 X. Comme sur les photos espion, les jantes noires pourraient également être de la partie. Enfin comme sur la berline aux Chevrons, notre illustration reprend le même sursaut de la ligne de caisse, au niveau des ailes arrières, ce que l'on distingue aussi sur les photos du prototype camouflé. Pour autant, le profil diffère ai niveau du montant C et le style du toit à l'arrière. Il n'y a pas de pilier C en verre "flottant", mais un pli marqué pour former une arête vive au niveau de la carrosserie.

Le Peugeot 4008 héritera probablement de la configuration hybride rechargeable (PHEV) de la 308 électrifiée. Si c'est bien le cas, le SUV coupé qui reprend le châssis EMP2 devrait avoir une puissance combinée de 225 chevaux, une batterie de 12,4 kWh, une transmission automatique à huit vitesses, un moteur électrique de 81 kW et une traction avant.

Reste maintenant à patienter un peu avant d'en savoir plus sur ce SUV coupé signé Peugeot Produit dans l'usine de Mulhouse, il devrait être l'une des stars du Mondial de Paris 2022 du 17 au 23 octobre. Les ventes pourraient débuter avant la fin de l'année 2022 pour des véhicules qui arriveront sur les routes dès début 2023.