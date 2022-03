C'est une véritable révolution chez Lotus. La marque anglaise, que l'on associe évidemment aux voitures de sport légères, élargit ses horizons pour tenter de conquérir de nouveaux marchés et un nouveau public. Et après la super sportive électrique, l'électricité rime désormais avec SUV !

L'Eletre ouvre une nouvelle phase dans l'histoire de la marque. Et non content d'être le premier SUV de Lotus, c'est aussi sa première voiture à cinq portes et sa toute première voiture électrique de série ! Lotus mise évidemment énormément sur son nouveau modèle. Et pour cela, la firme d'Hethel peut compter sur une avalanche d'innovations qui propulsent Lotus dans une nouvelle dimension !

Plus gros qu'un Model X

Une Lotus, dans l'inconscient collectif, c'est une voitures compacte et basse. Avec l'Eletre, c'est tout le contraire. C'est même un gros bébé avec 5,10 mètres de long, une largeur de 2,13 mètres (rétroviseurs compris) et une hauteur de 1,63 mètre. Des chiffres impressionnants, à tel point que le SUV britannique est 7 cm plus long qu'un déjà imposant Tesla Model X !

Le design très travaillé parvient toutefois à dissimuler en partie les proportions imposantes. On retrouve de nombreux détails de carrosserie qui ont été sculptés par l'aérodynamique comme sur l'Emira (la dernière Lotus à moteur thermique) et l'hypercar électrique Evija. L'avant est plat et extrêmement large, avec des phares à LED très minces, développés horizontalement, qui s'animent lorsque la voiture est déverrouillée et fermée.

La partie inférieure du pare-chocs comporte une grille active composée de panneaux triangulaires qui s'ouvrent pour diriger l'air vers les moteurs électriques, les freins et les batteries.

Le bouclier noir en fibre de carbone rend le "nez" de la voiture encore plus musclé, tandis que le profil est rendu massif par les énormes roues en alliage de 23 pouces. On remarque aussi les énormes freins carbone céramique avec étriers à 10 pistons.

Les rétroviseurs sont remplacés par des caméras à l'extérieur, tandis que l'écran électrique de rétroviseurs de recul abritent trois caméras différentes. L'une intègre la vue du rétroviseur, l'autre fait partie du système de vue à 360° et le dernier collecte des données pour les systèmes d'aide à la conduite.

Le toit et les piliers noirs ajoutent au dynamisme de profil de la voiture. Derrière, en revanche, l'Eletre affiche un design plus simple avec une barre de LED (qui fait également office d'indicateur de charge par un jeu de lumières) qui traverse tout le hayon.

Le cockpit du futur

La toute nouvelle plateforme EPA (Electric Premium Architecture) garantit un empattement de 3,01 mètres et, par conséquent, beaucoup d'espace à bord. Ce qui frappe, cependant, c'est le choix de matériaux orientés vers la légèreté et la durabilité et le niveau extrêmement élevé de technologie.

Le tableau de bord et les panneaux de porte sont en microfibre, tandis que le tissu des sièges est 50 % plus léger que celui couramment utilisé. En outre, de nombreux inserts sont fabriqués à partir de fibres de carbone recyclées et traitées une seconde fois.

En termes de technologie, le tableau de bord n'est plus... un tableau. Au lieu de la forme classique, Lotus a imaginé un affichage tête haute en réalité augmentée et une bande de 30 mm de haut qui communique les principales informations de la voiture au conducteur et au passager. Au centre du tableau de bord se trouve un écran OLED de 15,1 pouces qui donne accès au système d'infodivertissement.

Toutes les fonctions principales de la voiture sont contrôlées de manière tactile, mais des boutons physiques permettent d'accéder à certaines des fonctions les plus courantes. Les deux sièges arrière, quant à eux, sont séparés par une console centrale sur laquelle est installé un écran de 9 pouces permettant d'afficher des contenus multimédia et de nombreuses informations embarquées.

Le système audio est également très raffiné. Le système KEF Premium de 15 haut-parleurs et 1380 watts est de série. Mais il est aussi possible d'adopter la version supérieure, le KEF Reference de 2160 watts et 23 haut-parleurs avec audio 3D.

LIDAR en constante évolution

L'Eletre est également avancé dans les systèmes d'aide à la conduite. Les capteurs LIDAR montés sur le toit servent d'oeil à la Lotus, qui offre un régulateur de vitesse adaptatif, une alerte de collision, un freinage d'urgence automatique et un certain nombre d'autres fonctions qui seront disponibles à l'avenir.

Oui, car la connectivité 5G permettra aux clients non seulement de se connecter à la voiture avec leurs smartphones, mais aussi d'effectuer des mises à jour logicielles over-the-air (à distance) et d'activer des systèmes de conduite supplémentaires qui seront développés dans les années à venir.

Performances de l'Hyper-SUV

Il y a une raison pour laquelle Lotus appelle l'Eletre un "Hyper-SUV". En plus de la haute technologie et des systèmes de conduite avancés, le SUV promet de véritables performances de supercar. La batterie de plus de 100 kWh alimente deux moteurs électriques (un à l'avant et un à l'arrière pour développer la transmission intégrale) pour un total de plus de 600 ch.

L'Eletre a une vitesse de pointe de 260 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h estimée à moins de 3 secondes. Dans le même temps, Lotus revendique une autonomie maximale de 600 km en cycle WLTP et la possibilité d'utiliser une recharge jusqu'à 350 kW pour ajouter 400 km en 20 minutes environ.

Lotus promet également une expérience de conduite sportive grâce à la position de style "skateboard" des batteries (pour réduire le centre de gravité autant que possible) et à la suspension pneumatique réglable. Il existe également un système de vectorisation du couple et des barres anti-roulis actives pour annuler autant que possible l'énorme masse du SUV.

En outre, cinq modes de conduite sont prévus (Range, Tour, Sport, Off-Road et Individual) pour définir une conduite plus conservatrice, nettement plus sportive ou calibrée pour une conduite tout-terrain légère.

Il ne reste plus qu'à le voir et à l'essayer sur la route. Les premières livraisons en Europe, au Royaume-Uni et en Chine sont prévues pour 2023 et les prix n'ont pas encore été annoncés.