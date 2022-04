La semaine dernière, la police de Californie du Sud a saisi des voitures volées d'une valeur de plus de 2,3 millions de dollars dans une arrière-cour de Van Nuys. La California Highway Patrol a affirmé sur Facebook que les voitures avaient été "achetées frauduleusement" auprès de concessionnaires peu scrupuleux de la région. La police a exécuté le mandat de perquisition jeudi dernier, récupérant environ 35 véhicules de luxe volés.

Presque toutes les marques de luxe étaient présentes, y compris Aston Martin, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche et d'autres. Les photos publiées par la police sur les réseaux sociaux montrent que les voitures se trouvaient dans un grand jardin mal entretenu, derrière une clôture. De hautes herbes poussent autour d'elles, et certaines voitures sont recouvertes de saleté et de crasse. Les photos montrent également une Corvette bleue et une Bentley Continental GT.

Galerie: Voitures de luxe volées et retrouvées

5 Photos

Il est étrange que quelqu'un ait acheté frauduleusement ces véhicules et les ait ensuite cachés dans une arrière-cour pour qu'ils y restent. Mais il n'est pas vraiment prudent de conduire des voitures volées. La police a également découvert une arme à feu dans la maison et une plantation de marijuana. La police a arrêté un suspect, mais le département n'a pas précisé comment cette personne était impliquée dans les achats frauduleux de véhicules.

La police a délivré le mandat de perquisition par l'intermédiaire de l'unité des vols de véhicules des services spéciaux de la division sud de la CHP après une enquête de deux mois sur les véhicules volés. Selon Fox 11, l'enquête est toujours en cours, et il manque encore beaucoup de détails. L'étendue de l'enquête n'est pas claire, et on ne sait pas non plus comment les voitures ont été "achetées frauduleusement" en premier lieu.

La police n'a pas précisé combien de concessionnaires ont été ciblés, ni divulgué leur emplacement. Nous suivrons l'évolution de l'enquête en cours, car il semble qu'il y ait d'autres nouvelles à venir.