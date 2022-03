La pandémie, la pénurie de semi-conducteurs et l'accélération de la course à l'électrification ont produit des faits intéressants sur le marché mondial des véhicules l'année dernière. Si le total mondial a augmenté de 5 % pour atteindre environ 82,1 millions d'unités (voitures particulières, camionnettes et véhicules utilitaires légers inclus), tous les pays n'ont pas affiché des chiffres positifs.

Par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, les ventes ont diminué de 8 % par rapport aux 89,6 millions de véhicules vendus en 2019.

La Chine est restée le premier marché avec 26,3 millions de véhicules, en hausse de 4% par rapport à 2020 et de 6% par rapport à 2019. La crise n'a pas frappé les ventes de voitures autant qu'en Occident en raison du fort coup de pouce du gouvernement central qui a rendu les voitures électriques plus abordables que partout ailleurs. L'industrie automobile chinoise a été la grande gagnante de la crise qui a commencé à frapper les marchés mondiaux il y a deux ans.

Ce n'est pas le cas des États-Unis. Malgré une infime reprise en 2021 (+4% vs 2020), les 15 millions d'unités vendues étaient encore loin des 17 millions de 2019, voire plus avant cette année-là. Contrairement à la Chine et à l'Europe, ce marché n'a pas encore bénéficié du coup de pouce des ventes de VE, comme l'indiquent les chiffres. En 2021, les véhicules électriques purs ne représentaient que 3% du marché, alors qu'ils comptaient pour 11% en Chine et 10% en Europe.

Mais le boom des VE n'a pas suffi à compenser les effets négatifs de la crise. L'Europe peut en témoigner. Les immatriculations de véhicules légers ont chuté de 25% juste entre 2019 et 2021, soit de 4,04 millions d'unités. Il s'agit d'une baisse massive. Historiquement, le marché européen des véhicules avait une taille similaire à celle du marché américain. Cependant, cela a changé au cours des 2 dernières années, l'écart ayant bondi de 1,15 million d'unités en 2019 à 3,2 millions l'année dernière.

La France en 6ème position

L'une des raisons des résultats négatifs en Europe est liée à la période difficile que traversent les principaux marchés. Par exemple, l'Italie, qui faisait historiquement partie du top 10 des plus grands marchés de véhicules au monde, était sortie l'an dernier à la 12e position derrière la Russie et devant le Mexique. En 2019, l'Italie était le 9e marché avec près de 2,1 millions d'unités, derrière le Brésil (2,68 millions) et devant le Canada (1,93 million).

Le cas italien est similaire à celui de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Espagne, qui affichent tous des baisses entre 22% et 31% entre 2019 et 2021. Malgré tout, la France reste parmi les grands, avec une sixième place mondiale, juste derrière l'Allemagne.

L'émergence des VE s'explique principalement par le coup de pouce des gouvernements par le biais d'incitations qui ne réduisent tout simplement pas assez le prix pour devenir une alternative sérieuse aux voitures à moteur à combustion interne les plus abordables. La réglementation stricte en matière d'émissions a pour effet d'exclure un grand nombre de personnes qui ne peuvent pas s'offrir une voiture électrique dans les conditions actuelles.

La Corée du Sud, le Chili et la Turquie gagnent des positions

La situation est bien meilleure sur d'autres marchés comme la Corée du Sud, le Chili et la Turquie. Le premier marché est passé de la 12e place en 2019 à la 9e en 2021. Il a en fait fait l'inverse de ce qui est arrivé à l'Italie, qui est passée de la 9e à la 12e position.

Le Chili a pu mieux faire face à la crise car il n'a pas d'industrie locale et tout est importé. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle il a dépassé l'Argentine et est devenu le deuxième plus grand marché d'Amérique du Sud. L'Argentine compte 2,4 millions d'habitants de plus que le Chili.

La Turquie a bondi de la 25e position en 2019 à la 18e l'année dernière, dépassant l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, l'Arabie saoudite, la Pologne, la Belgique et la Thaïlande. La raison : comme cela s'est produit en 2020, les voitures neuves sont devenues une valeur sûre pour faire des économies et protéger le pouvoir d'achat de la forte dévaluation de sa monnaie.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à JATO Dynamics.