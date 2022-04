Four Seasons Hotels and Resorts, un des leaders mondiaux de l'hôtellerie de luxe, a dévoilé son partenariat avec Canossa Events, une société de Motorsport Network, pour le lancement de Beyond by Four Seasons : un incroyable voyage en voiture à travers la Toscane. Cette expérience de conduite d'une semaine a pour but de faire découvrir le meilleur de la campagne italienne en voiture de luxe.

Du 24 au 30 septembre 2022, ce voyage inédit permettra d’explorer des paysages captivants, d’obtenir un accès spécial à des sites incontournables et des offres culinaires remarquables, avec comme point d'attache l'hôtel Four Seasons Firenze.

En collaboration avec Canossa Events, leader dans le domaine des expériences de conduite, ainsi qu'avec la ville de Florence, les voyageurs sont invités à se retrouver dans la capitale toscane et à profiter d'une escapade italienne dans le confort de leur propre véhicule ou dans une voiture de sport classique ou de luxe. De l’hébergement aux activités quotidiennes comme les excursions et les recommandations locales, chaque étape du voyage est gérée par le service exclusif et le souci du détail qui font la réputation de Four Seasons.

"L'expérience du client est au cœur de tout ce que nous faisons, poussant nos équipes à innover et à élever chaque nouvelle offre Four Seasons " déclare Christian Clerc, président des hôtels et des centres de villégiature.

"Nous nous sommes associés à Canossa Events pour créer quelque chose de vraiment spectaculaire pour nos clients - une aventure en voiture ultra-luxueuse où le voyage doit être apprécié tout autant que la destination. Avec comme point de mir la campagne toscane, rythmée par les meilleurs vins et offres culinaires de la région, Beyond by Four Seasons établit une nouvelle norme en matière de voyages routiers de luxe. "

Le voyage inaugural en Toscane débutera par un dîner de bienvenue en plein air dans le jardin Faggio de l'hôtel Four Seasons Firenze, marquant le début d'une semaine de découvertes. Les jours suivants, les invités exploreront les vignobles du "Chiantishire" avec une visite privée et une dégustation de vins dans les caves historiques d'Antinori ; ils parcourront les paysages colorés de Sienne et déjeuneront sous les arcades de l'hôtel de ville de Montalcino ; ils traverseront des villes idylliques en bord de mer et les célèbres cyprès verts de Bolgheri jusqu'aux célèbres vignobles d'Ornellaia.

"Créer des événements et des célébrations inoubliables centrés sur l'amour des voitures est ce que nous faisons de mieux " déclare Luigi Orlandini, président-directeur général de Canossa Events. "En partenariat avec Four Seasons, nous avons conçu une offre unique, permettant aux invités de profiter de moments spéciaux passé sur la route et en les poussant à s'immerger dans les splendeurs de tout ce que la Toscane peut offrir."

Tout en explorant les environs, les invités se verront accorder une entrée privée dans des lieux normalement fermés au public. Ils pourront s'adonner à une expérience culinaire florentine mémorable ainsi qu'à une soirée inoubliable à l'Opéra. Le programme prévoit également du temps pour se reposer et se ressourcer. En effet, les invités auront la possibilité d'explorer le domaine du Four Seasons Hotel Firenze, de se détendre au milieu du plus grand jardin privé de la ville, au bord de la piscine ou avec un soin rajeunissant au spa.

"En travaillant avec Four Seasons et Canossa Events, c'est un honneur de braquer les projecteurs sur notre magnifique ville et les routes pittoresques de la Toscane", déclare Dario Nardella, maire de Florence en Italie. "Notre collaboration unique offre aux voyageurs une vue rare des sites incontournables de la région - des routes cachées et des secrets les mieux gardés - l'étoffe d'un séjour italien incroyablement mémorable."

Que les clients soient dans la propriété ou sur la route, une équipe spécialisée dans le service à la clientèle assure une livraison sans faille et un service exceptionnel à chaque point de contact, permettant ainsi aux voyageurs de se concentrer sur le véritable charme et la romance des voyages en voiture.

"Beyond by Four Seasons témoigne de notre souci constant d'acquérir des connaissances plus approfondies qui améliorent l'expérience des clients " déclare Marc Speichert, directeur commercial de Four Seasons Hotels and Resorts. "En concevant des programmes influencés par les passions et les préférences des voyageurs de Four Seasons, nos clients deviennent les auteurs de leur relation avec notre marque. Se focaliser sur une approche centrée sur le client reste notre priorité. Nous nous tournons vers l'avenir et la myriade d'opportunités qui nous attendent."

Avec une offre croissante dans les services de luxe (jet privé sur mesure, villas et maisons de vacances de luxe, des articles de voyages et de maisons, résidences privées), Four Seasons apporte maintenant son expertise sur la route en faisant appel à son vaste réseau d'artisans et d'experts locaux pour améliorer chaque kilomètre.

Le nombre de places étant limité, les voyageurs souhaitant en savoir plus sur Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany, sont invités à cliquer ici pour obtenir des détails supplémentaires sur les réservations ou à envoyer un courriel à beyond@fourseasons.com. Les réservations peuvent également être effectuées par téléphone au +39 0522 421096 (Italie) ou au +1 831 521 5190 (États-Unis).

Pour plus d'informations sur Canossa Events, rendez-vous sur https://canossa.com/category/news/