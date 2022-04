Le Kia Niro est l'un des plus gros succès de la marque coréenne. Un modèle dont la particularité est d'être proposé à la fois en hybride, en hybride rechargeable, mais aussi en 100 % électrique. Sans doute l'un des premiers à l'avoir fait.

Sorti en 2016, et bien qu'ayant été restylé en 2019, le voilà prêt à se renouveler entièrement avec une deuxième génération qui change du tout au tout. Et un simple coup d'oeil au nouveau modèle suffit à s'en rendre compte.

Le nouveau Kia Niro 2022 est basé sur la plateforme K de troisième génération. Un changement radical par rapport à la plate-forme J qui l'équipait précédemment. La nouvelle base, déjà présente sur la Hyundai i30, se traduit par de nouvelles dimensions et un empattement accru : 2,72 mètres.

Le SUV coréen reste sous le seuil psychologique des 4,5 mètres de long (4,42 pour être exact), avec une largeur de 1,85 mètre et une hauteur de 1,57 centimètre. Par conséquent, les proportions changent également, dans le but d'améliorer la perception de l'espace à bord et de la capacité de charge.

En raison de ses nouvelles dimensions, le Niro inaugure un style basé sur une philosophie de conception appelée "l'alliance des contraires". Aujourd'hui, au-delà du slogan, le crossover coréen se caractérise par une zone arrière, à hauteur du pilier C, résolument impactante avec des feux en forme de boomerang et une "plaque" de couleur contrastée pour souligner son caractère plus agressif.

On notera également à la hauteur du pilier C la fente, comme une une branchie cachée qui permet de mieux canaliser les flux et d'éliminer les turbulences.

À l'avant, le Niro confirme ses lignes musclées et carrées, par opposition à un profil plus traditionnel. Les phares situés aux extrémités présentent une ligne segmentée, rappelant théoriquement un segment d'électrocardiogramme. En d'autres termes, un battement de cœur. La calandre, plus fine que d'habitude, repose sur la trappe de chargement, présente sur les moteurs hybrides rechargeables et électriques.

En ce qui concerne les moteurs, le Niro conserve le moteur quatre cylindres 1.6 GDI couplé à une transmission automatique à double embrayage. Il s'agit d'une unité redessinée, tout comme la boîte de vitesses, avec une réduction de 2,3 kilogrammes due à la suppression de la marche arrière.

En version totalement hybride, le Niro dispose d'une puissance totale de 141 ch, en tenant compte de l'unité électrique à aimant permanent de 32 kW. Dans la version hybride rechargeable, le moteur électrique développe 62 kW, soit une puissance maximale de 183 ch.

La puissance du groupe synchrone à aimants permanents de la version électrique reste inchangée : 204 ch (150 kW ) pour le Niro de deuxième génération, bien que le couple moteur maximal ait été abaissé à 255 Nm pour éviter le phénomène gênant de dérapage au redémarrage ou à la récupération.

La disposition technique de la suspension est la même que par le passé : MacPherson à l'avant et multibras à l'arrière.

Fiche technique du nouveau Kia Niro

Hybride rechargeable Hybride Électrique Moteur 4 Cylindres 1.6 GDI 4 Cylindres 1.6 GDI Synchrone avec aimants permanents Moteur électrique 62 kW 32 kW 150 kW Puissance 183 ch 141 ch 204 ch (150 kW) Couple 147 Nm 147 Nm 255 Nm Batterie 11,1 kWh 1,32 kWh 64,8 kWh Charge maximale 3,7 kW - 11 kW AC | 76 kW DC

Le coffre du Kia Niro 2022 a une capacité variable en fonction de sa motorisation. La version électrique a une capacité de 475 litres (+20 l sous le coffre avant) jusqu'à un maximum de 1392 litres, la version hybride rechargeable commence à 348 litres jusqu'à 1342, tandis que la version entièrement hybride va de 4,51 litres à 1445.

Hybride rechargeable Hybride Électrique Capacité 348 litres 451 litres 475 litres (+20 à l'avant) Capacité avec sièges repliés 1342 litres 1445 litres 1392 litres

L'intérieur du Kia Niro 2022 a subi un relooking encore plus radical - si c'est possible - que le modèle précédent, avec des éléments déjà vus sur le Kia EV6. Le volant à deux branches, la disposition des boutons sur le tunnel central et la barre interactive avec un bouton de commutation entre la climatisation et l'infodivertissement sont les éléments les plus reconnaissables dans un environnement qualitativement appréciable.

Deux écrans de 10,25 pouces émergent du tableau de bord et derrière la jante du volant. Il est dommage que nous n'ayons pas pu analyser le système d'infodivertissement : les images projetées étaient en effet enregistrées. Nous y reviendrons lors de notre premier essai.

En ce qui concerne l'intérieur, la nouveauté la plus intéressante concerne la sellerie: la garniture de toit est en tissu fabriqué à partir de papier peint recyclé, tandis que les sièges sont fabriqués dans un tissu dérivé de feuilles d'eucalyptus. Enfin, la peinture des panneaux de porte ne contient pas de polluants.

Le Kia Niro de deuxième génération héritera - pour le modèle électrique uniquement - de la technologie V2L (Vehicle to Load). Cela signifie que la voiture, grâce à son chargeur embarqué, n'est pas "seulement" capable d'absorber de l'énergie, mais aussi d'en donner à des objets tiers, avec une puissance maximale de 3 kW. Comme sur le Kia EV6.

Imaginez donc que vous puissiez recharger votre bicyclette ou votre scooter électrique avec l'énergie que vous fournit votre voiture. Une solution d'urgence peut-être, mais qui, dans une vision plus large, montre un nouveau pas en avant dans la manière dont la voiture électrique peut être de plus en plus interconnectée, et pas seulement comme un sujet passif.