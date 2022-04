Les salons automobiles ont beaucoup souffert de la pandémie de Covid19. Tout comme lors des précédentes éditions, le salon de Genève n'ouvrira pas ses portes en 2022 contrairement au Mondial de Paris qui est toujours prévu en octobre prochain.

Coup de tonnerre, les organisateurs du salon helvétique ont publié sur les réseaux sociaux un message afin d'annoncer l'ouverture du salon de Genève l'année prochaine. Les dates sont d'ores et déjà à noter dans vos agendas, le salon de Genève 2023 se tiendra du 14 février au 19 février 2023.

Les constructeurs automobiles n'ont pas encore confirmé leur présence au salon suisse. On s'attend à ce que certains d'entre eux ne viennent pas exposer leurs nouveautés, à l'image de Lamborghini qui veut déserter les grands salons automobiles pour privilégier une relation plus intime avec ses clients :

"Nous avons décidé d'abandonner les salons de l'automobile car nous pensons de plus en plus qu'il est essentiel d'avoir une relation intime avec le client et les salons de l'automobile ne correspondent plus à notre philosophie", a déclaré Katia Bassi, directrice du marketing et de la communication de Lamborghini, à Autocar India.