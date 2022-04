Le partage de plateforme nécessite souvent des compromis, et c'est doublement vrai pour les véhicules électriques construits à partir de voitures thermiques. Les véhicules plus anciens comme les Hyundai Ioniq Electric, Fiat 500e et Honda Clarity EV avaient une autonomie de moins de 160 km, ce qui était à peine suffisant pour les amateurs de VE, et encore moins pour le grand public.

Nouvelle stratégie

C'est pourquoi nous avons été un peu surpris lorsque Christoph Starzynski, vice-président du développement de la propulsion électrique chez Mercedes-Benz, nous a dit dans une interview que les voitures compactes de la prochaine génération de la Classe A et de la Classe B offriraient à la fois une propulsion à combustion interne et électrique. Contrairement aux BMW i4, Kia Niro EV et même Mercedes EQB, la plateforme MMA de la Classe A sera conçue pour les véhicules électriques, puis adaptée pour accepter les motorisations à essence et diesel pour les marchés qui le demandent.

"La plate-forme sera axée sur les véhicules électriques, mais pas exclusivement sur ces derniers, et le compromis reposera sur le moteur à combustion interne, pas sur les véhicules électriques", a déclaré M. Starzynski.

La plateforme modulaire compacte MMA fera ses débuts en 2024, probablement sous la Mercedes-Benz Classe A de prochaine génération, avant de s'étendre à la CLA, aux SUV compacts GLA et GLB. Les voitures basées sur la plateforme MMA tireront de nombreux enseignements du concept EQXX, notamment la chimie unique de l'anode de sa batterie refroidie par air qui améliore la densité de puissance. L'aérodynamisme actif pourrait également arriver dans les voitures de série.

Galerie: Mercedes-Benz EQA (2021)

65 Photos

Les caractéristiques de la famille des Classes A et B à essence restent un mystère (et le resteront pendant un certain temps), mais l'une des raisons de leur existence est d'aider Mercedes-Benz à maintenir un prix d'entrée raisonnable pour ses véhicules les moins chers. Les variantes électriques seront inévitablement plus chères que leurs équivalents à essence pendant un certain temps.

"Nous n'atteindrons pas la parité des coûts dans un avenir proche", a déclaré Markus Schäfer, directeur de la technologie de Mercedes-Benz, dans une interview accordée à Motor1.com et à d'autres membres de la presse. "Nous devons faire face à des coûts plus élevés sur un groupe motopropulseur EV pour les prochaines années. Bien sûr, nous essayons d'être aussi proches que possible du prix des voitures compactes traditionnelles".

La réduction des coûts est primordiale

L'un des domaines dans lesquels Mercedes-Benz cherche à réduire les coûts et le développement de logiciels et la production de batteries. Le système d'infodivertissement de prochaine génération de la société, appelé MB.OS, a été développé en interne, les experts en logiciels de Mercedes testant l'interface dans le nouveau centre de logiciels électriques de Sindelfingen, en Allemagne. Employant 750 concepteurs, ingénieurs et programmeurs UX, l'Electric Software Hub s'occupe également de la recherche et de la production des batteries et des systèmes de propulsion des VE de Mercedes.

Bien que le constructeur automobile collabore avec des fournisseurs comme NVIDIA et Bosch pour le développement de ses systèmes d'infodivertissement et de VE, le fait de conserver la majeure partie de la conception et de la production en interne permettra à Mercedes-Benz de réaliser des économies et de contrôler le résultat final. "Nous voulons être en mesure de déterminer l'avenir et les produits", a déclaré Schäfer. "Nous voulons être en mesure de générer des produits rapidement et avec un niveau de maturité élevé dès maintenant."

MB.OS fera ses débuts avec la plate-forme MMA électrifiée sur les voitures compactes susmentionnées dans les deux prochaines années. Les véhicules à combustion interne suivront probablement peu après.