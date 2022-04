La Toyota GR Yaris est une voiture à hayon trois portes qui continue d'impressionner. Nous avons déjà vu le petit trois cylindres surpasser des voitures dans des courses d'accélération, mais voici maintenant un autre exemplaire de série qui taquine une Porsche 718 Cayman GT4 sur le Nürburgring.

Il y a cependant un problème : le pilote de la Porsche n'a jamais laisser passer la Toyota.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus publiée par GreatMotors de YouTube, la Toyota GR Yaris a un rythme plus rapide que la 718 GT4 jaune. Bien qu'elle soit moins puissante, le pilote du GR Yaris semble avoir une meilleure expérience des circuits de course que celui de la Porsche.

Galerie: Toyota GR Yaris (2020)

37 Photos

Sur les circuits publics, comme le Nürburgring, il existe une règle non écrite - ou un gentlemen's agreement, si vous voulez - selon laquelle les voitures plus rapides ont le droit de passer. Certes, il s'agit d'un circuit public et vous avez le droit d'avancer à votre propre rythme, mais lorsqu'une voiture plus rapide est derrière vous, vous devez vous déplacer sur la droite et la laisser passer sur votre gauche.

À plusieurs reprises dans la vidéo, le conducteur de la Toyota a fait signe au conducteur de la Porsche de le laisser passer devant, mais en vain. À certains moments, la GR Yaris a dû freiner prématurément à cause de la Porsche.

Cela ne signifie pas pour autant que la GR Yaris est une voiture plus rapide. La 718 Cayman GT4, avec son flat-six de 4 litres à aspiration naturelle dérivé de la Porsche 911 de la génération 992, est bien plus puissante que la Yaris GR et son moteur turbo de 1,6 litre.

Cependant, un excellent conducteur, et une voiture chaussée de bons pneus (dans ce cas, un jeu de Michelin Pilot Sport Cup 2) surpassera une voiture plus puissante conduite par un conducteur moins expérimenté.