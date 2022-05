Le marché européen des voitures neuves poursuit sa lutte contre les émissions polluantes. Alors que les autorités européennes continuent de pousser les équipementiers à devenir plus propres par le biais d'une réglementation et d'objectifs plus stricts, les consommateurs ont finalement réagi positivement aux véhicules électriques.

Notamment grâce aux incitations (bonus) et à la sensibilisation croissante des consommateurs, les véhicules électriques ont finalement un impact positif sur les émissions moyennes dans la région.

Les dernières données publiées par JATO Dynamics sur son rapport annuel sur les émissions de CO2 montrent que la moyenne totale sur 17 marchés en Europe a baissé de 16 % entre 2020 et 2021. La moyenne est passée de 117,7 g/km en 2020 à 99 g/km l'année dernière. Une grande amélioration qui s'explique principalement par la popularité croissante des voitures à faibles émissions comme les Tesla, la gamme ID de Volkswagen, la Fiat 500e et les versions électriques des Hyundai Kona, Kia Niro, Peugeot 208, Opel Corsa, entre autres.

Les leaders au-delà des marques à zéro émission

Le classement par marques montre bien sûr Tesla, Polestar et Smart en tête avec 0,0 g/km d'émissions moyennes. Comme leur gamme n'est composée que de voitures entièrement électriques, elles peuvent être sûres de respecter la réglementation. Ces trois marques ont représenté 2,1 % des immatriculations l'année dernière.

Plus bas dans le classement, on trouve les marques dont les ventes sont principalement composées de voitures à technologie hybride. C'est le cas de MG, la marque britannique détenue par le chinois SAIC, qui a affiché une moyenne de seulement 45,7 g/km en 2021, devenant ainsi l'un des constructeurs de voitures à moteur à combustion interne les moins polluants d'Europe. Outre le petit SUV entièrement électrique MG ZS et le nouveau break MG5, cette marque a également proposé des versions PHEV (hybride rechargeable) de la MG GS. Au total, ces voitures électrifiées représentaient près de deux voitures sur trois immatriculées dans ces 17 nations.

Les Français Renault et DS Automobiles ont également occupé des positions clés dans le classement général. Le premier a enregistré une moyenne de 86,7 g/km grâce notamment à la contribution de la Renault Zoe, deuxième voiture 100% électrique le plus vendu en Europe en 2021. Renault a également bénéficié de l'augmentation des ventes des versions rechargeables des Renault Captur et Megane. Les versions E-Tense du DS 3 Crossback (entièrement électrique), du DS 4, du DS 7 Crossback et du DS 9 (hybride rechargeable) ont constitué la plus grande partie des immatriculations de DS en Europe.

Cupra réduit sa moyenne de 40%

Les meilleures performances de l'année ont été réalisées par Cupra, Jeep, Skoda, MG et Mini. Leurs émissions moyennes ont le plus diminué parmi les principales marques de voitures vendues en Europe.

Cupra a ouvert la voie avec une réduction de 40 % entre 2020 et 2021, soit de 174,0 g/km à 104,2 g/km. La division espagnole du groupe Volkswagen réalise ce saut grâce aux bons résultats de la Cupra Formentor, dont la version hybride rechargeable a représenté 35 % de son volume l'année dernière. Plus que les versions rebadgées de la Leon et de l'Ateca, et que la Born électrique, la Formentor Plug-in est celle qui fait la véritable révolution en termes de ventes et d'émissions.

Jeep est la deuxième marque à avoir enregistré la plus forte baisse des émissions, avec -23 %, soit de 159,8 g/km en 2020 à 122,8 g/km l'année dernière. Comme pour Cupra, le principal moteur de cette progression a été l'introduction de versions hybrides rechargeables de ses deux modèles les plus vendus, le Compass et le Renegade. Ces deux modèles étaient les PHEV les plus vendus en Italie en 2021. Un Compass hybride rechargeable émettait 68 % de CO2 en moins que son équivalent diesel.

Vient ensuite Skoda, avec une baisse de 22 % à 101,0 g/km. L'essentiel de l'amélioration provient de l'augmentation des ventes de la gamme électrifiée qui comprend l'Enyaq entièrement électrique (10 % du volume total des ventes), et les Octavia (4,3 % du volume) et Superb (2,6 %) hybrides rechargeables. Cependant, les émissions moyennes des modèles à essence et diesel ont baissé de 3 % et 7 % respectivement.

Parmi les autres grands gagnants figurent MG, Mini, Fiat, Ferrari, Audi, Mercedes, Volvo et Porsche, qui ont tous enregistré des baisses comprises entre 17 % et 21 %.