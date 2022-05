L'attente est de plus en plus grande pour la Lamborghini Huracan Sterrato, la variante tout-terrain de la supercar de Sant'Agata Bolognese. Présentée sous forme de concept en 2019, le modèle prendra vie avec une version en édition limitée (1000 unités selon les rumeurs) qui fera ses débuts au cours de l'année 2022.

Déjà surpris, l'un des prototypes de la Sterrato est de retour ces jours-ci avec de nouvelles photos espions montrant un camouflage minimal et quelques nouvelles caractéristiques pour la carrosserie.

Cela ne passe pas inaperçu

Dès le premier regard, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une Huracan ordinaire. La supercar tout-terrain arbore une carrosserie plus large au niveau des passages de roues et est équipée de pneus de 20 pouces. On remarque également la garde au sol plus élevée par rapport aux autres finitions, sans oublier la prise d'air supplémentaire installée sur le toit pour apporter encore plus d'oxygène au moteur.

Auparavant, la Sterrato avait été aperçue avec un aileron agressif, une barre de LED supplémentaire installée sur le pare-chocs et des rails de toit. Il est donc probable que le prototype présenté dans ces nouveaux clichés ne soit pas encore définitif et qu'il y aura de la place pour de nombreux autres accessoires uniques sur le modèle de production.

Changements également "sous la peau"

Outre son look tout-terrain, la nouvelle Huracan devrait être équipée d'une protection supplémentaire du soubassement, de jupes renforcées, de bavettes et de diverses mesures visant à isoler davantage le moteur de la poussière et de la boue.

Un filtre à air plus grand et plus efficace est également prévu chez Lamborghini pour bloquer les débris et améliorer la fiabilité du moteur en cas d'utilisation intensive. En outre, la mécanique sera également revue, avec un nouveau calibrage de la transmission et de la suspension. La puissance du V10 5.2, en revanche, devrait toujours se situer entre 610 et 640 ch, tandis que la transmission intégrale sera uniquement disponible.