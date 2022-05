Une nouvelle BMW Série 3 sera bientôt disponible. C'est ce qu'a déclaré BMW aujourd'hui, qui a diffusé sur les réseaux sociaux une courte vidéo teaser montrant la face avant de sa berline dans la pénombre. Quant à savoir dans combien de temps exactement elle arrive, nous ne pouvons pas le dire avec certitude.

Le teaser n'offre pas plus d'informations, et la voiture ne révèle pas grand-chose à part les phares. Cependant, avec la M3 CSL qui doit faire ses débuts le 20 mai et la M3 Touring attendue en juin, nous nous risquons à dire que bientôt signifie très bientôt.

Il y a aussi le fait que nous avons peut-être déjà vu la voiture dans son intégralité. BMW a officiellement présenté la nouvelle berline i3 pour la Chine à la fin du mois de mars, et le véhicule électrique est largement considéré comme un avant-goût de la nouvelle Série 3 pour le reste du monde.

Galerie: BMW i3 eDrive35L

24 Photos

Cette théorie est étayée par les photos espions que nous avons vues ces derniers mois, montrant des véhicules de test de la Série 3 avec un camouflage modeste cachant des détails à l'avant et à l'arrière. Si la i3 chinoise est effectivement le modèle de ce lifting, le principal changement concerne les phares qui perdent leur encoche en bas.

Et le teaser de confirmer cette hypothèse, puisque nous ne voyons aucune rupture dans le contour des LED de jour. Ainsi, le bouclier avant devrait être plus lisse, sans les lignes de carrosserie associées à l'encoche. Les prises d'air dans les coins troquent un peu de largeur contre de la hauteur. Les changements à l'arrière sont probablement relégués à des différences mineures dans le design des feux arrière et du bouclier.

Galerie: BMW Série 3 restylée photos espion

11 Photos

En plus d'un lifting extérieur mineur, des changements sont également attendus à l'intérieur. Les photos de la nouvelle i3 en provenance de Chine n'offrent pas un aperçu de l'intérieur, mais les photos espions indiquent quelques améliorations significatives. Parmi celles-ci, nous attendons un grand écran incurvé similaire à celui de l'iX.

Cela nécessitera de modifier des éléments tels que les aérateurs, et les photos espion suggèrent déjà l'arrivée d'un nouveau volant. Compte tenu de l'évolution rapide de la technologie, les mises à jour logicielles font également partie du plan de BMW pour la nouvelle Série 3.

Avec le teaser désormais publié, nous ne sommes probablement qu'à quelques semaines, voire quelques jours, d'une présentation officielle.