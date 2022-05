Déjà 3 ans que l'actuelle BMW Série 3, la 7e génération qui répond au doux nom de G20 (G21 pour le break), est sur le marché. Et la berline familiale reste un véitable succès pour le constructeur bavarois. L'opération de restylage est donc toujours très attendue. D'autant plus avec les dernières évolutions esthétiques des BMW, que ce soit les gros naseaux ou les feux destructurés.

Mais rassurez-vous, rien de tout ça sur la nouvelle Série 3 restylée, qui vient d'être dévoilée. Le constructeur lui offre un lifting afin d'aborder sereinement la deuxième moitié de son cycle de vie, déjà en matière de design, mais avec aussi des modifications à l'intérieur, et des nouveautés technologiques. Et comme vous pouvez le voir, l'énorme calandre n'a pas lieu d'être sur les G20 et G21 restylées.

Un lifting discret à l'extérieur

En ce qui concerne le remaniement visuel de l'extérieur, BMW fait évoluer le dessin tout en douceur. Les jupes avant et arrière ont tout de même été discrètement mises à jour, le "haricot" se veut un peu plus imposant par de nouvelles barres et les phares entièrement à LED sont désormais nettement plus plats qu'auparavant. Des phares LED matriciels adaptatifs avec fonction d'intersection sont également proposés en option, reconnaissables aux accents bleus à l'intérieur.

Ceux qui préfèrent une allure plus sportive peuvent toujours opter pour le pack M sport et, pour la première fois, commander un pack M Sport Pro. Ce dernier comprend, outre les ornements sportifs connus, des feux M et un système de freinage M sport avec étriers de frein rouges. De plus, le choix des couleurs extérieures est complété par les variantes gris "Skyscraper Grau metallic" et gris "Brooklyn Grau metallic". Les peintures spéciales "Frozen Pure Grey metallic" et "Frozen Tanzanite Blue metallic" font également partie de l'offre.

Plus d'écran et iDrive 8

L'intérieur de la Série 3 Berline et de la Série 3 Touring s'offre désormais la nouvelle grande dalle incurvée, composée d'un écran de 12,3 pouces derrière le volant pour l'instrumentation et d'un écran de 14,9 pouces au centre du tableau de bord, comme sur la récente BMW i4. Sur lequel fonctionne le logiciel d'infodivertissement le plus récent, iDrive 8. Les boutons et les commandes ont également été réduits de manière conséquente, de façon à ce que les commandes vocales et tactiles continuent à être mises en avant chez BMW. À propos de commande : le sélecteur de vitesse de la boîte automatique à 8 rapports a également été redessiné.

Pour la première fois dans la Série 3, BMW propose désormais une climatisation automatique à trois zones, qui est même proposée de série dans le modèle Touring. En outre, l'équipement de série s'enrichit de rétroviseurs intérieurs à atténuation automatique de luminosité, d'un pack de rangement, de capteurs de stationnement et d'un système de navigation. En matière d'assistance, l'alerte de collision frontale avec intervention des freins, le régulateur de vitesse avec fonction de freinage, l'info Speed Limit avec indication de l'interdiction de dépasser, le Speed Limit Assist et l'alerte de franchissement involontaire de ligne sont de la partie.

En option, les assistants peuvent être complétés par un avertisseur de changement de voie, un affichage tête haute, des aides au stationnement étendues et le système dit "Driving Assistant Professional", qui comprend l'assistant de direction et de suivi de voie et le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go.

Pas de changement sous le capot

En ce qui concerne les moteurs, BMW ne change pas grand-chose sur les deux Série 3 ... Même rien ! Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir une Série 3 entièrement électrique. Il vaut toutefois la peine de regarder du côté de la Chine, où une i3 correspondante a déjà été présentée en tant que berline.

En Europe, on en reste pour l'instant aux moteurs à combustion classiques, qui peuvent être électrifiés soit par un système d'hybridation douce de 48 volts, soit par une configuration hybride rechargeable. La seule véritable nouveauté se limite à un collecteur intégré à la culasse sur les moteurs quatre cylindres à essence, qui fait partie d'un système de suralimentation amélioré et qui doit optimiser les performances.

La boîte automatique à huit rapports déjà mentionnée est désormais toujours de série. La transmission intégrale xDrive est en option pour certaines motorisations (320i, 330i, 320d, 330d, 320e et 330e) et également de série pour les modèles six cylindres de 3,0 litres autour de 340i et 340d. La gamme de puissance s'étend des modèles 318d de 150 ch et 318i de 156 ch à la 340d de 340 ch ou à la 340i de 374 ch.

Les deux dérivés hybrides rechargeables ont des puissances système de 204 ou 292 ch et atteignent une autonomie électrique de 52 à 61 km selon le cycle WLTP.

Les BMW Série 3 berline et Série 3 Touring sont produits dans l'usine du BMW Group à Munich. La berline Série 3 est en outre fabriquée à San Luis Potosí, au Mexique. Une autre version - spécialement conçue pour le marché chinois - sera produite dans l'usine BBA Joint Venture de Shenyang.

Les prix des BMW Série 3 restylées

Les nouvelles BMW Série 3 restylée arriveront dans les concessions à partir de juillet 2022. Les prix commencent à 42 600 euros pour la 318i berline et à 44 800 euros pour la 318i Touring.

Voici ci-dessous l'ensemble des prix de la BMW Série 3 berline (premier tableau) et du break Série 3 au 18 mai 2022 :